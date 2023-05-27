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Под Харьковом на четвертые сутки нашли 2-летнюю Виолетту: первые фото трогательного момента

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Харьков, Суббота 27 мая 2023 13:45
Под Харьковом на четвертые сутки нашли 2-летнюю Виолетту: первые фото трогательного момента Виолетту Мужечук нашли в Харьковской области (фото: МВД)
Автор: Юлия Гаюк

Двухлетнюю девочку Виолетту Мужечук нашли в Харьковской области после трех суток поисковой операции. Ребенок не пострадал, но очень устал, проголодался и жаждет.

Об этом сообщили в МВД.

"Три дня непрерывных поисков. Более тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители, искали ребенка в деревне, среди кустарников, болот, обследовали все окрестные водоемы", - говорится в сообщении Министерства.

Маленькую Виолетту обнаружили в лесу. Девочка живая, но очень уставшая, жаждущая и голодная. Сейчас найденного малыша осматривают врачи.

По словам правоохранителей, противоправные действия в отношении ребенка не были совершены.

Причиной ее исчезновения стало то, что Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась.

Ниже смотрите первые фото с момента обнаружения ребенка:

Под Харьковом на четвертые сутки нашли 2-летнюю Виолетту: первые фото трогательного моментаПод Харьковом на четвертые сутки нашли 2-летнюю Виолетту: первые фото трогательного момента

Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, что 23 мая Виолетта играла во дворе частного дома вместе с братом-двойняшкой, а затем ушла в неизвестном направлении. Поиски ребенка продолжались трое суток.

Раньше мы писали, как сделать окна дома безопасными для детей.

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