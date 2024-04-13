Маляр довела до слез жену военного словами о "невозможности" демобилизации (видео)

Маляр довела Совсун до слез - с чего все началось

"Я хочу напомнить, что наш враг, кроме того, что он значительно больше нас и по людям, и по количеству оружия, они ежемесячно на контракт оформляют примерно 30 тысяч человек. Они существенно увеличили оплату", - сказала Маляр, говоря о том, нужна ли украинским военным демобилизация.

"По приблизительным подсчетам на осень они сформируют ну очень мощные силы, в несколько раз больше наших возможностей, и есть риск открытия еще одного фронта. И на сегодня, чтобы мы просто ну для этой дискуссии, для ее объективности, понимали, что есть действительно есть риск обострения ситуации", - добавила она.

Маляр довела до слез жену военного (скриншот)

Поэтому, по словам Маляр, было бы "удивительно", если бы в Украине приняли демобилизацию. Впрочем, она признала, что уже больше двух лет не было ротации бойцов с "нуля", а потому военные действительно устали.

Что сказала Совсун

В ответ на это Совсун отметила, что вопрос демобилизации действительно важен. Так как это еще и вопрос справедливости в обществе. Затем депутат едва сдерживала слезы и рассказала о своем муже, который пошел защищать Украину в феврале 2022 года.

"А он когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна раньше времени, до завершения военного положения? А как вы с Конституцией это совмещаете? Есть четкая норма", - заявила Маляр.

Совсун расплакалась в прямом эфире (скриншот)

Услышав такие слова, Совсун начала плакать. Гости студии пытались дать депутату возможность успокоиться.

"Мой муж пошел защищать страну. Вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, равно как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужчин", - заявила женщина.

"Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не ушедшие 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал самое важное в самый сложный момент истории", - добавила она.

Совсун отметила, что за эти два года ее муж почти не видел своих детей. Потому ротация его не спасет, утверждает депутат.

Как реагируют украинцы

Слова Маляр возмутили сеть. В комментариях под видео люди пишут: