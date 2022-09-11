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Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів

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Великобританія, Неділя 11 вересня 2022 20:20
Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів Фото: маловідомі факти про нового короля Чарльза III (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Син королеви Єлизавети II Чарльз став офіційно новим королем Великої Британії. Зараз королю Чарльзу III вже 73 роки, і він став найстарішим монархом на момент початку правління.

Раніше король Чарльз був не найпомітнішим членом Королівської сім'ї й про його пристрасті та захоплення відомо небагато.

Маловідомі факти про нового короля Чарльза III - читайте в матеріалі Styler нижче.

Повне ім'я нового короля - Чарльз Філіп Артур Джордж. При вступі на престол він міг вибрати будь-яке ім'я, але вирішив залишитися Чарльзом з позначкою III.

Майбутній король Чарльз народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року - до того, як його мати стала королевою. Статус спадкоємця він отримав у віці 3 років - в 1953 році помер його дід Георг VI, а мати стала королевою. Таким чином, він чекав престол фактично 70 років.

Варто відзначити, що титул принца Уельського Чарльз отримав тільки в 1969 році - за рік до того, як спадкоємець престолу закінчив Кембриджський університет.

Чарльз став першим королівським спадкоємцем, який здобув університетський ступінь. Він закінчив університет бакалавром мистецтв, а пізніше Кембридж надав йому ступінь магістра мистецтв. В університеті він вивчав антропологію, археологію, історію та валлійську мову.

Жінки в житті короля Чарльза

Першою дівчиною Чарльза була однокурсниця - Люсія Санта-Крус. Королівські біографи називають пекучу чилійку світською левицею. Ці стосунки тривали недовго, і Люсія побажала на прощання майбутньому королю знайти дівчину простіше.

Водночас на горизонті з'явилася Камілла Паркер Боулз, уроджена Шанд. Як стверджують біографи, любов спалахнула з першого погляду і їх роман тривав близько трьох років. Однак Чарльз не поспішав робити Каміллі пропозицію і найголовніша тому причина - вся королівська сім'я була проти такої дружини для спадкоємця престолу.

Камілла розірвала стосунки з Чарльзом і вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза. Однак спілкування зі спадкоємцем престолу були розірвані не остаточно і через деякий час вони стали знову спілкуватися. Для всіх Камілла була близькою подругою Чарльза.

Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів

Фото: Принц Чарльз і Діана (Getty Images)

У 1979 році Чарльз зробив пропозицію троюрідній сестрі Аманді Натчбулл, внучці віцекороля Індії Луїса Маунтбеттена. Але Аманда спадкоємцю престолу відмовила.

У 1980 році в житті Чарльза з'явилася леді Сара Спенсер. Ці стосунки також тривали недовго, і майбутній король захопився молодшою дочкою графа Спенсера - Діаною. Весілля відбулося в 1981 році.

У 1982 році народився принц Вільям, який став після смерті бабусі першим спадкоємцем, а в 1984 році народився принц Гаррі.

Шлюб Чарльза і Діани був не дуже вдалим і в 1992 році вони остаточно роз'їхалися. У 1996 році - розлучилися. А в 1997 році принцеса Діана загинула в автокатастрофі.

У 2005 році Чарльз знову одружився - на своїй давній подрузі Каміллі Паркер Боулз.

Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів

Фото: Принц Чарльз і Камілла (Getty Images)

Військова служба

Військову службу спадкоємець престолу пройшов з 1971 по 1976 рік. Він пройшов курс навчання як пілот винищувача і військового літака, а ще - відслужив на фронті. Після закінчення служби отримав звання фельдмаршала.

У 2006 році він отримав звання генерала та адмірала ЗС Великобританії, а також головного маршала авіації. У 2012 році - адмірала флоту ВМС Великої Британії та маршала королівських ВСС Великої Британії.

Захоплення короля Чарльза

1. Король - великий фанат екології та автомобілів. Він зміг об'єднати дві свої пристрасті в одну - його улюблений автомобіль Aston Martin DB6 Volante їздить на біоетанолі, який виробляють з англійського вина.

Ще у короля є Jaguar і Range Rover британського виробництва - їх заправляють біодизелем, на основі соняшникової олії.

2. Чарльз любить живопис і сам малює акварелі. Його вважають одним з успішних художників.

3. У 1976 році він створив благодійний фонд the Prince's Trust і став піклувальником понад 300 громадських і благодійних організацій. У його сфері інтересів - проблеми навколишнього середовища, кліматичні зміни, розвиток органічного сільського господарства, вдосконалення міського середовища.

Він сам займається органічним садівництвом і якось зізнався, що рослинам корисно, коли з ними розмовляють.

4. У вільний час Чарльз любить грати в поло. Раніше він захоплювався полюванням на лисиць, але у 2005 році їх заборонили на законодавчому рівні.

5. Король Чарльз любить практично всіх тварин, але ось з кішками у нього стосунки не складаються.

Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів

Фото: Принц Чарльз не любить котів (Getty Images)

6. Чарльз захоплюється архітектурою й особливо - ідеями неосторизму. Він брав участь в архітектурних розробках експериментального міста Паундбері в графстві Дорсет.

7. Король написав ряд книг з архітектури, живопису, садівництва, а ще був автором сценаріїв документальних фільмів про екологію. А ще Чарльз написав книгу з кулінарії.

9. У 1980 році Чарльз написав дитячу книгу для своїх молодших братів Едварда та Ендрю - "Старий З Лохнагара". За цією книгою був знятий мультфільм, поставлений спектакль і навіть балет.

10. Король захоплюється і популяризує альтернативну медицину.

11. У 2012 році Чарльз провів прогноз погоди на BBC Шотландії.

12. Король Чарльз вважає, що є генетичним родичем Влада Дракули (Влада Цепеша). Таку заяву він зробив в одному з інтерв'ю у 2011 році.

Маловідомі факти про нового короля Великобританії Чарльза III: родич Дракули і не любить котів

Фото: Принц Чарльз вважає своїм родичем Дракулу (Getty Images)

13. У кожному комплекті одягу Чарльза обов'язково є кишеня, в якому лежить чистий аркуш паперу, блокнот і ручка - для того, щоб записувати позначки.

14. Чарльза запрошували зіграти в одному з епізодів серіалу "Доктор Хто". Але він відмовився і розчарував не тільки творців серіалу, але і багатьох британців.

15. Король все своє життя був справжнім франтом. Його неодноразово називали самим стильним представником королівської сім'ї. Велика частина одягу і взуття Чарльза зшита вручну і коштує досить дорого.

До речі, раніше ми розповідали про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають нові титули.

А ще писали про те, Як правильно називати нового короля Великобританії - Чарльз III або Карл III.

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Єлизавета II король Принц Чарльз
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