Чарльз III офіційно став новим королем Британії
Новим королем Великої Британії став Чарльз ІІІ. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті. Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося 10 вересня у Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Карла III офіційно оголосила новим королем Сполученого Королівства Рада престолонаслідування.
Відповідну прокламацію підписали у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.
Спадкоємець титулу
73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Він отримав титул від своєї матері - королеви Єлизавети II, яка померла у замку Балморал увечері 8 вересня.
Згідно з протоколом, новим сувереном Чарльза офіційно проголосила спеціальна Рада зі вступу на посаду, яка зібралася в лондонському палаці Сент-Джеймс 10 вересня. Коронація монарха пройде згодом.
Новий британський король взяв собі ім'я Чарльз ІІІ. Через те, що Charles - це англійський варіант старонімецького імені Karl, у деяких ЗМІ монарха назвали Карлом III, однак у Британії використовують саме ім'я Charles III.
Його дружина Камілла набула статусу королеви-консорту. А наступним спадкоємцем престолу тепер є син Чарльза – принц Вільям.
Біографія Чарльза III
Чарльз Філіпп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року в королівській династії Віндзорів. Його мати Єлизавета на той момент була принцесою і спадкоємицею престолу Сполученого Королівства, батько - принц Філіп Маунтбеттен, граф Единбурзький. Хлопчик став первістком у пари.
Чарльз з'явився на світ у Букінгемському палаці, на його честь на Трафальгарській площі прогримів 41 залп салюту, а у Вестмінстерському абатстві дзвони пробили 5 тисяч разів.
У віці 3 років Чарльз набув статусу спадкоємця британської корони після того, як його дід Георг VI помер, а Єлизавета II зійшла на престол. Принц був присутній на церемонії коронації своєї матері у 1953 році.
До 8 років Чарльз навчався вдома, а згодом пішов до однієї зі шкіл Лондона, порушивши традицію домашнього навчання королівських спадкоємців.
Вдруге принц відійшов від встановлених правил, вступивши одразу до університету до проходження служби у збройних силах. Вивчав антропологію, археологію, історію, валлійську мову в Кембриджі, і вперше для членів королівської родини отримав університетський ступінь – бакалавра та магістра мистецтв.
Військову службу Чарльз все ж таки пройшов - служив у флоті, був пілотом військового винищувача та вертольота. Отримав звання фельдмаршала.
Чим займався Чарльз до сходження на престол
У 1958 році Чарльзу було надано офіційний титул принца Уельського, графа Честера. З 70-х років XX століття він брав активну участь у суспільному житті Великобританії, виступав у Палаті лордів, відвідував засідання Кабінету міністрів.
За деякими даними, Чарльз висловлював бажання взяти на себе обов'язки генерал-губернатора Австралії, але не знайшов необхідної підтримки у громадськості.
У 1976 році принц створив благодійний фонд The Prince's Trust, а також був попечителем кількох сотень громадських та благодійних організацій. Займався проблемами довкілля, кліматичними змінами. Також цікавився розвитком органічного сільського господарства, вдосконаленням міського середовища.
Чарльз - прихильник течії неоісторизму в архітектурі, що поєднує елементи стилю попередніх епох у сучасних будівлях. Був куратором будівництва експериментального міста Паундбері у Дорчестері.
Британський король захоплюється грою в поло, полюванням, живописом та садівництвом, написав кілька книг.
Особисте життя короля
У 1981 році майбутній король одружився з Діаною Спенсер, у шлюбі з якою у нього народилися сини Вільям і Гаррі. Відносини подружжя були складними, протягом кількох років вони жили окремо, а у 1996 році розлучилися. За рік принцеса Діана загинула в автомобільній катастрофі.
Другою дружиною Чарльза стала Камілла Паркер-Боулз. Їхні стосунки почалися задовго до офіційного шлюбу в 2005 році. Вперше в історії королівської сім'ї весільна церемонія відбулася не в церковному, а лише в цивільному порядку.
Британський монарх має п'ятеро онуків. Від шлюбу сина Вільяма з Кейт Міддлтон - Джордж, Шарлотта та Луї. У другого сина Гаррі та його дружини Меган Маркл двоє дітей – Арчі та Лілібет.
Королівські обов'язки у Великій Британії
Монарх Сполученого Королівства є формальним главою 15 країн Співдружності (Австралія, Антигуа та Барбуда, Багамські Острови, Беліз, Великобританія, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа – Нова Гвінея, Сент-Вінсент та Гренадини, Сент-Кіт, Соломонові острови, Тувалу, Ямайка).
У Сполученому Королівстві діє конституційна монархія, де влада короля обмежена. Він має верховні повноваження та залишається політично нейтральним. Монарх виконує більше представницьку та церемоніальну роль.
Формальним обов'язком короля у Великій Британії є право розпуску парламенту та призначення прем'єр-міністрів. Він щорічно бере участь у відкритті парламенту, своїм підписом надає юридичної чинності законам.
Монарх є Верховним головнокомандувачем збройних сил і без його згоди армія не може застосовуватися за межами держави.
Також очолює Співдружність націй - добровільне об'єднання 56 держав, які колись були колоніями Британії.
Поза Великобританією король за поданням прем'єр-міністра кожного королівства призначає генерал-губернатора як свого представника.
Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II у липні 2022 року почала передачу спадкоємцю престолу принцу Уельському Чарльзу частину своїх обов'язків глави держави.