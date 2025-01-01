Мало кто это знает. Названа распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд

Специалисты по безопасности питания советуют избегать распространенной ошибки во время приготовления кофе - разогревания остывшего напитка. Привычка повторно нагревать кофе, например, в микроволновой печи или на плите, может негативно влиять как на его состав, так и на ваше здоровье.
Почему такой кофе может стать ядом - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Химические изменения в напитке
При повторном нагревании в кофе происходят химические реакции, которые меняют состав его компонентов. В частности, хлорогеновые кислоты, которые содержатся в кофе и обладают антиоксидантными свойствами, разрушаются. В результате образуются вещества, которые могут:
Ухудшение вкуса и полезных свойств
При повторном нагревании:
Риск бактериального загрязнения
Когда кофе охлаждается, в нем могут начать размножаться микроорганизмы. Повторное нагревание не всегда уничтожает эти бактерии полностью, что может представлять опасность для здоровья.
Эксперты по безопасности питания советуют:
Научные исследования подтверждают, что повторное нагревание пищи и напитков, в частности кофе, может влиять на их химический состав и безопасность:
Чтобы сохранить здоровье и насладиться настоящим вкусом кофе, пейте его свежим, избегая разогрева. Это поможет избежать вредных последствий для вашего организма и наслаждаться любимым напитком в лучшем его качестве.
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В материале использованы такие источники - Journal of Agricultural and Food Chemistry, Национальный Институт Здоровья США, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.