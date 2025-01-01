Мало хто це знає. Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту

Чому не можна розігрівати каву?

Хімічні зміни в напої

Під час повторного нагрівання у каві відбуваються хімічні реакції, які змінюють склад її компонентів. Зокрема, хлорогенові кислоти, які містяться в каві та мають антиоксидантні властивості, руйнуються. У результаті утворюються речовини, що можуть:

Викликати підвищену кислотність шлунка.

Спричиняти проблеми з травленням, наприклад, печію або подразнення слизової оболонки шлунка.

Погіршення смаку та корисних властивостей

При повторному нагріванні:

Руйнуються антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів.

Напій втрачає свої смакові якості, стає гірким і менш приємним для вживання.

Ризик бактеріального забруднення

Коли кава охолоджується, у ній можуть почати розмножуватися мікроорганізми. Повторне нагрівання не завжди знищує ці бактерії повністю, що може становити небезпеку для здоров’я.

Що рекомендують експерти?

Експерти з безпеки харчування радять:

Завжди пити каву одразу після приготування.

Якщо напій охолов, краще приготувати нову порцію, ніж розігрівати стару.

Дослідження та підтвердження

Наукові дослідження підтверджують, що повторне нагрівання їжі та напоїв, зокрема кави, може впливати на їхній хімічний склад і безпеку:

Дослідження антиоксидантів у каві : Згідно з досліждженням, антиоксиданти в каві руйнуються при нагріванні понад 70°C.

: Згідно з досліждженням, антиоксиданти в каві руйнуються при нагріванні понад 70°C. Вплив хлорогенових кислот : Як зазначено у звіті Національного інституту здоров’я США (NIH), хлорогенові кислоти, які є потужними антиоксидантами, можуть утворювати потенційно токсичні сполуки під час нагрівання.

: Як зазначено у звіті Національного інституту здоров’я США (NIH), хлорогенові кислоти, які є потужними антиоксидантами, можуть утворювати потенційно токсичні сполуки під час нагрівання. Ризик бактеріального забруднення: Згідно з рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), бактерії можуть активно розмножуватися в охолоджених напоях, особливо якщо вони зберігалися понад 2 години.

Щоб зберегти здоров’я та насолодитися справжнім смаком кави, пийте її свіжою, уникаючи розігрівання. Це допоможе уникнути шкідливих наслідків для вашого організму та насолоджуватися улюбленим напоєм у найкращій його якості.