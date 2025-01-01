Мало хто це знає. Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту

Фахівці з безпеки харчування радять уникати поширеної помилки під час приготування кави - розігрівання напою, який охолов. Звичка повторно нагрівати каву, наприклад, у мікрохвильовій печі чи на плиті, може негативно впливати як на її склад, так і на ваше здоров'я.
Чому така кава може стати отрутою - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Хімічні зміни в напої
Під час повторного нагрівання у каві відбуваються хімічні реакції, які змінюють склад її компонентів. Зокрема, хлорогенові кислоти, які містяться в каві та мають антиоксидантні властивості, руйнуються. У результаті утворюються речовини, що можуть:
Погіршення смаку та корисних властивостей
При повторному нагріванні:
Ризик бактеріального забруднення
Коли кава охолоджується, у ній можуть почати розмножуватися мікроорганізми. Повторне нагрівання не завжди знищує ці бактерії повністю, що може становити небезпеку для здоров’я.
Експерти з безпеки харчування радять:
Наукові дослідження підтверджують, що повторне нагрівання їжі та напоїв, зокрема кави, може впливати на їхній хімічний склад і безпеку:
Щоб зберегти здоров’я та насолодитися справжнім смаком кави, пийте її свіжою, уникаючи розігрівання. Це допоможе уникнути шкідливих наслідків для вашого організму та насолоджуватися улюбленим напоєм у найкращій його якості.
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В матеріалі використані такі джерела - Journal of Agricultural and Food Chemistry, Національний Інститут Здоровя США, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів.