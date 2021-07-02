Не залишайте дітей без нагляду біля води! Ці правила врятують життя дитини

У спекотну погоду батьки відправляються з дітьми шукати прохолоди біля водойм. І для малюків вода - джерело радості, гра. Але варто пам'ятати про те, що маленька дитина може захлинутися навіть у відрі або невеликому басейні.

Як розповіли в Центрі громадського здоров'я , найбільша група ризику - діти до 5 років.

Найчастіше жертвами утоплення стають хлопчики у віці від 5 до 14 років. Також дуже небезпечно залишатися без належного нагляду (наприклад, під наглядом старших дітей або літніх родичів) дорослими дітям до 1 року.

Найбільші ризики для дітей:

Відсутність контролю з боку дорослих

Відсутність рятівних засобів

Плавання в заборонених місцях або водоймах, які для цього не пристосовані

Стан алкогольного або наркотичного сп'яніння (смертельні траплять на воді становлять від 25 до 50%).

У ЦОЗ розповіли, яких правил потрібно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків на воді.

1. Не залишайте дітей без нагляду дорослих біля водойм.

2. Не дозволяйте дітям купатися без нагляду дорослих, які вміють плавати та вміють надавати першу допомогу при утопленні.

3. Не дозволяйте дітям стрибати з човнів і плотів, купатися біля шлюзів, пристаней і мостів.

4. Не можна запливати за межі відведених для купання місць.

5. Дуже небезпечно стрибати в оду, особливо в незнайомому водоймі, глибина якого невідома – це часто призводить до пошкодження шийних хребців.

Важливо!

Починати купання рекомендується в сонячну погоду, без вітру, при температурі води +17 +19 градусів, повітря +20 +25 градусів. У воді можна Знаходиться 10-15 хвилин.

Дитина, яка починає тонути, може не видавати ніяких звуків.

Для утоплення досить і незначної глибини.

На дітей у воді найкраще надягати рятувальні жилети.

Найбезпечніша відстань у воді для дитини - на відстані витягнутої руки від дорослого.

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