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Соратник Кивы корректировал удары России по Днепру. Его задержали (фото)

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Днепр, Вторник 11 октября 2022 15:30
Соратник Кивы корректировал удары России по Днепру. Его задержали (фото) Фото: СБУ задержала соратника Кивы (иллюстрация/facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Соратник бывшего нардепа Ильи Кивы корректировал ракетные удары по Днепру. Он "охотился" за локациями украинских систем ПВО и был задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", - говорится в сообщении

В СБУ выяснили, что задержанный намеренно остался в Днепре, чтобы передавать россиянам геолокацию украинских ПВО.

По данным контрразведки СБУ, предателем оказался местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

Что именно делал задержанный

Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.

Как враг использовал полученные данные

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Обвинение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

Напомним, бывшего народного депутата Илью Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также он был объявлен в международный розыск.

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