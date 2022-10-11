Соратник Кивы корректировал удары России по Днепру. Его задержали (фото)
Соратник бывшего нардепа Ильи Кивы корректировал ракетные удары по Днепру. Он "охотился" за локациями украинских систем ПВО и был задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", - говорится в сообщении
В СБУ выяснили, что задержанный намеренно остался в Днепре, чтобы передавать россиянам геолокацию украинских ПВО.
По данным контрразведки СБУ, предателем оказался местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.
Что именно делал задержанный
Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.
В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.
Как враг использовал полученные данные
Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Обвинение
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, в Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.
Напомним, бывшего народного депутата Илью Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также он был объявлен в международный розыск.
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