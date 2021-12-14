Більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня"
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад тисячу українським жінкам. Його отримали матері, які виховали п'ять і більше дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Почесне звання "Мати-героїня" отримали 1010 українських матерів, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Найбільше нагороджених у Волинській області - 190 жінок. Серед нагороджених також:
- 48 мешканок Вінницької області;
- 34 - Дніпропетровської;
- 18 - Донецької;
- 35 - Житомирської;
- 53 - Закарпатської;
- 59 - Івано-Франківській;
- 28 - Київської;
- 16 - Кіровоградській;
- 7 - Луганської;
- 80 - Львівської;
- 7 - Миколаївської;
- 50 - Одеської;
- 14 - Полтавської;
- 70 - Рівненської;
- 17 - Сумський;
- 44 - Тернопільської;
- 24 - Харківської;
- 10 - Херсонської;
- 40 - Хмельницької;
- 22 - Черкаської;
- 77 - Чернівецької;
- 31 - Чернігівської.
У Києві звання "Мати-героїня" удостоїлися 24 мешканки столиці.
"Таким чином, відзначено їх материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку", - уточнили в ОП.