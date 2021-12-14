Більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня"

Президент України Володимир Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад тисячу українським жінкам. Його отримали матері, які виховали п'ять і більше дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Почесне звання "Мати-героїня" отримали 1010 українських матерів, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Найбільше нагороджених у Волинській області - 190 жінок. Серед нагороджених також:

48 мешканок Вінницької області;

34 - Дніпропетровської;

18 - Донецької;

35 - Житомирської;

53 - Закарпатської;

59 - Івано-Франківській;

28 - Київської;

16 - Кіровоградській;

7 - Луганської;

80 - Львівської;

7 - Миколаївської;

50 - Одеської;

14 - Полтавської;

70 - Рівненської;

17 - Сумський;

44 - Тернопільської;

24 - Харківської;

10 - Херсонської;

40 - Хмельницької;

22 - Черкаської;

77 - Чернівецької;

31 - Чернігівської.

У Києві звання "Мати-героїня" удостоїлися 24 мешканки столиці.

"Таким чином, відзначено їх материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку", - уточнили в ОП.