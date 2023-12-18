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Маленькие пингвинята появились у станции "Академик Вернадский": смотрите, как выглядит "беби-бум" на фото

Как выглядят маленькие пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Полина Иваненко

Возле станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году. Их уже успели показать на фото, которые вам точно понравивятся.

Как выглядит "беби-бум" пингвинов и сколько птенцов уже насчитали, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу станции "Академик Вернадский".

Сколько пингвинов уже вылупилось из яиц

Маленькие птенцы очень смешные. Они покрыты сереньким пушком и неуклюже прячутся под родителями. При этом пингвины пищат.

"Сейчас из первых, отложенных в начале ноября 11 яиц, родилось 8 малышей. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ждет появления брата или сестры", - говорится в посте.

Пингвины на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Первых пингвинят заметил биолог 28 УАЭ Сергей Глотов. Он пошутил, что "Ноосфера", словно аист, "принесла" полярникам пополнение (речь идет о ледоколе "Ноосфера", прибывшем на станцию в понедельник, 11 декабря).

"В ближайшие несколько месяцев на нашем острове ожидается настоящий беби-бум. Ведь сейчас здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах 4,8 тыс. яиц", - добавили на станции "Академик Вернадский".

Маленькие пингвинята - больше фото

Пингвины на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Интересные факты о пингвинах

По словам биологов, количество птенцов, которые могут вылупиться в ближайшие дни, зависит от количества снега, активности хищников и других факторов. Но на станции уже думают, что на Новый год там будет очень много маленьких пингвинов.

"Напоминаем, что эти птицы высиживают яйца и птенцов поочередно. Пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются", - добавили биологи.

Птенцы находятся под полной опекой своих родителей в течение первого месяца своей жизни. Затем начинается линька, пингвинята начинают изучать мир. А когда пушок полностью заменит перо, детеныши начинают понемногу плавать в океане.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, чем кормить птиц зимой, чтобы не навредить им.

Кроме того, ранее стало известно, кого украинские полярники не могут брать с собой в Антарктиду.

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Станция Вернадского