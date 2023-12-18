Маленькі пінгвінята з'явилися біля станції "Академік Вернадський": дивіться, як виглядає "бебі-бум" на фото

Скільки пінгвінів вже вилупилося з яєць

Маленькі пташенята дуже кумедні. Вони покриті сіреньким пушком та незграбно ховаються під батьків. При цьому пінгвіни пищать.

"Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвінята, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться у дописі.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Перших пінгвінят помітив біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов. Він пожартував, що "Ноосфера", немов лелека, "принесла" полярникам поповнення (йдеться про криголам "Ноосфера", який прибув до станції у понеділок, 11 грудня).

"Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тис. яєць", - додали на станції "Академік Вернадський".

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Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Цікаві факти про пінгвінів

За словами біологів, кількість пташенят, які можуть вилупитися найближчими днями, залежить від кількості снігу, активності хижаків та інших факторів. Але на станції вже думають, що на Новий рік там буде дуже багато маленьких пінгвінів.

"Нагадуємо, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі. Доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а за кілька днів вони змінюються", - додали біологи.

Пташенята перебувають під повною опікою своїх батьків протягом першого місяця свого життя. Потім починається линька, пінгвінята починають вивчати світ. А коли ж пушок повністю замінить перо, дитинчата починають потроху плавати в океані.