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Чем кормить птиц зимой, чтобы не навредить им: что запрещено давать

Украина, Пятница 15 декабря 2023 13:15
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Чем кормить птиц зимой, чтобы не навредить им: что запрещено давать Чем нельзя кормить зимой птиц (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Подкармливать уличных животных и птиц зимой - это хорошее дело. Однако чтобы не навредить животным, следует также знать, какая пища запрещена, а какая - разрешенная.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Киевского эколого-культурного центра в Facebook рассказывает, чем нельзя кормить птиц зимой.

Что можно давать птичкам

Синиц и дятлов лучше всего кормить нежареными семенами подсолнуха и несоленым салом. Кстати, можно использовать и другие семена, которые у вас есть: тыквенные, кабачковые или от арбуза.

Семена должны быть тщательно высушены заранее. Однако не чистьте и не подсаливайте его.

Снегирей и дроздов можно кормить ягодами калины. Вы могли заметить, что птицы всегда объедают и другие плодовые деревья, если там остались фрукты или ягоды.

А дикие утки и лебеди очень любят перловку, которая в магазинах довольно дешевая. Можно также использовать овес и просо.

Кстати, вы можете быть удивлены, но синицы очень любят сливочное масло и мясо.

Отдельную пользу птицам принесет растолченная яичная скорлупа. Она богата кальцием, поэтому точно не помешает пернатым в период холодов.

Запретные продукты

Люди часто ошибочно полагают, что птицы могут есть все крупы. Однако это не так. Им нельзя гречку и рис, которые птицы не могут переварить. Пшено следует давать маленькими порциями.

Человеческие пищевые отходы также не подходят для кормления диких птиц.

Самое главное - это жвачки, которые категорически запрещено давать птицам. Здесь могут быть сразу две опасности. Клюв птицы может застрять в жвачке, и животное умрет, потому что не сможет себя прокормить.

Вторая опасность заключается в том, что в случае проглатывания жвачка не переварится в желудке пернатого. Она блокирует его пищеварительный тракт и животное умирает.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украину прилетели более 30 000 необычных птиц.

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