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Маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" та стала зіркою мережі (відео)

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Четвер 09 червня 2022 18:35
Маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" та стала зіркою мережі (відео) Дівчинка переспівала "Ой у лузі червона калина" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Маленька українка переспівала гімн Січових стрільців, відому пісню "Ой у лузі червона калина", та вмить став зіркою соціальних мереж.

Відео опублікувала журналістка газети "Новий шлях" із Полонного Хмельницької обалсті Анжеліка Шевченко.

"Нація непереможених", - йдеться від відео.

Дитина полонила душі тисячі українців, які разом із нею тепер наспівують слова пісні.

Відео з дівчинкою стало популярним. Ролик зібрав майже 40 тисяч лайків та 2,5 тисячі коментарів.

Користувачі пишуть, що дівчинка талановита та надихає українців у такі не легкі часи.

  • Яка гарна дівчинка і гарно співає;
  • З таким майбутнім нашу Україну не здолати;
  • Це наше майбутнє та радість;
  • Щира українка!;
  • Ідеальний слух у дитини, таке чисте виконання. Молодець;
  • Дуже мила дівчинка;
  • Маленька артистка. Неймовірне виконання;
  • Велика подяка батькам за таку дитину.

Раніше ми повідомляли, що Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина".

Також маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Окрім того, у Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію.

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