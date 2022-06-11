Збірна України розгромила Вірменію та очолила групу Ліги націй

У 3-му турі Ліги націй УЄФА збірна України впевнено здолала вірмен на тимчасово домашній арені в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга націй, Дивізіон B, група B1, 3-й тур

Україна – Вірменія – 3:0

Голи: Маліновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

"Синьо-жовті" взяли матч під контроль із перших хвилин. Ситуацію біля воріт опонента українці нагнітали поступово. Перший реальний момент забити виник на 7-й хвилині. Мудрик після пасу Зінченка в прорив прострілив уздовж воріт, але Яремчук пробив у ноги кіперу.

Вірмени зуміли відповісти на 14-й, коли Бабаян наважився пробити здалеку. Однак, удар кавказця вийшов дуже неточним. Реакцією на цей епізод стало посилення тиску збірної України на редути суперника. Як наслідок, Вірменія "окопалася" біля власних воріт, чекаючи шансу втекти в контратаку.

За таких умов "синьо-жовті" намагалися грати широко, щоб у зручний момент прорвати оборону збірної Вірменії. Однак, вірменські захисники грали обережно. Довелося перейти на удари з дальньої і середньої дистанції. Постріл Маліновського просвистів над перекладиною, а з ударом Циганкова з 25-ти метрів кіпер ледь впорався.

Зате другий тайм розпочався з випаду Вірменії. Камо змістився з лівого флангу в штрафний під гострим кутом, і лише Пятов вчасним виходом з воріт ліквідував небезпеку. Оскільки запахло смаженим, то до справи взявся Маліновський.

Хавбек "Аталанти" спочатку пристрілювався: пробив над воротами правою, змусив Юрченка виконати сейв після другого удару, а третій прилетів у руки голкіперу. Зате четвертий став результативним – Караваєв підключився з флангу та відкинув на лінію карної зони, звідки Руслан Маліновський технічно поклав у нижній кут!

Забитий м'яч розслабив українців. І дарма. Вірменська збірна провела серію атак, у яких цілком могла зрівняти рахунок. "Допомогли" і українці – Забарний в одному з епізодів зрізав м'яч у власні ворота, але Пятов, який анонсував завершення кар'єри в збірній, фантастично склався і витягнув м'яч із лінії.

Неприємний відрізок поєдинку перервався на 77-й хвилині. Караваєв знову підключився до атаки і, як і в моменті з голом, віддав на лінію штрафного, там зіграв оборонець, але м'яч відскочив до Олександра, який лівою класно пробив у дальній кут – 2:0!

А невдовзі рахунок став розгромним. Удо та Юрченко не зуміли порозумітися при прострілі "синьо-жовтих", і натуралізований колумбієць влучив м'ячем у Миколенка, від якого сфера й залетіла в сітку воріт.

Після такого довести матч до перемоги було найлегшим завданням. Завдяки звитязі в Лодзі збірна України очолила квартет B1 Ліги націй.