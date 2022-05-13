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Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у Польщі

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Лодзь, П'ятниця 13 травня 2022 13:30
Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у Польщі Фото: Збірна України на тренуванні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Найближчі домашні поєдинки Ліги націй УЄФА 2022/23 збірна України проведе в польському Лодзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Збірна України зіграє мінімум два домашні матчі Ліги націй на території Польщі. Тимчасовою домашньою ареною "синьо-жовтих" стане стадіон ЛКС у Лодзі, що вміщує 18 тисяч глядачів.

Україна проведе в польському місті поєдинки проти збірних Вірменії та Ірландії влітку. Матчі відбудуться 11 та 13 червня відповідно. Натомість 8 червня національна команда зустрінеться з ірландцями в Дубліні.

Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. У таборі національної команди перебувають 25 гравців-представників УПЛ. До матчу проти збірної Шотландії у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, який відбудеться 1 червня, у збірну приїдуть і легіонери.

Нагадаємо, що українська збірна здолала "Борусію" з Менхенгладбаха в контрольному поєдинку.

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