Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри

Інгредієнти:

Кабачки - 1 кг

Помідор - 2 шт.

Цибуля - 1-2 шт.

Морква - 1 шт.

Часник - 1-2 зуб.

Рослинна олія - 50 мл

Сіль, перець чорний мелений, caxap - за смаком

Покрокове приготування кабачкової ікри

Візьміть молоді кабачки зі світло-зеленою шкіркою, з ще не сформованими насінням, без пошкоджень. Очистіть овочі від шкірки.

Очистіть моркву і натріть на дрібну тертку. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Помідори обшпарте і зніміть з них шкірку, обов'язково видаліть з томатів насіння.

Розігрійте в глибокому сотейнику рослинну олію, обсмажте на ній цибулю і моркву, поки овочі не стануть м'якими. Натріть 1-2 зубчики часнику, поперчіть і посоліть. Тушкуйте на невеликому вогні під кришкою близько десяти хвилин.

Додайте дрібно нарізану м'якоть помідорів, тушкуйте ще десять хвилин. Туди ж додайте нарізаний кубиками очищений кабачок (можна подрібнити овоч на м'ясорубці).

Долийте трохи (максимум - півсклянки) води і тушкуйте під кришкою протягом 30 хвилин. Обов'язково помішуйте, щоб ікра не пригоріла.

Подрібніть готові овочі блендером, подрібнювачем або м'ялкою для пюре. Не потрібно прагнути робити однорідну масу - відмінно, якщо будуть відчуватися шматочки.

"А тепер маленька хитрість, від мене - додайте 1-2 ч. л. цукру. Кабачкова закуска вийде виключно приємна на смак", - розповідає Сергій.

Після подрібнення тушкуйте страву ще протягом десяти хвилин. Бажано, щоб в ній практично не було "вільної" рідини. Якщо така є, випаруйте ікру при відкритій кришці.