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Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)

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Рівне, Понеділок 08 серпня 2022 17:08
Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото) У Рівному хлопчик купив татові тепловізора (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному хлопчик Костя з Краматорська, який на вулицях виконував відомі хіти і свої пісні, назбирав гроші та придбав для тата-військового тепловізор за 2470 доларів.

Про це у Facebook-спільноті "Рівне. Твоє місто" повідомила мама хлопчика Христина Олександрівна.

Сам хлопчик переселенець і нині мешкає в Рівному. Для того аби назбирати гроші, він грав на гітарі у рівненському парку молоді "Лебединка".

Нещодавно хлопчик вперше за пів року побачив тата-військового, який мужньо захищає Україну.

За словами жінки, чоловік за кілька днів встиг полікувати зуби в обласній стоматології без черги та безкоштовно.

"Дякую Рівне, що за декілька днів ти виявила турботу та повагу до воїна, який розгублено дивився всі дні навколо і радів, що є в Україні ще таке місце, де люди можуть відпочивати, слухати музику, смачно їсти та спокійно гуляти містом", - йдеться у повідомленні.

Під час збору коштів, Костя почув у свою адресу дуже багато приємних слів підтримки. Хлопчик відповідально збирав усі гроші та записував усі надходження в зошиті.

"Ми вдячні кожному за внесок, і як результат, здійснення мрії десятирічного Кості", - написала мама.

Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000 доларів на тепловізор (facebook.com/groups/rovno.online)

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що 10-річний українець передав всі свої заощадження на потреби армії України.

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