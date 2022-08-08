Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)
У Рівному хлопчик Костя з Краматорська, який на вулицях виконував відомі хіти і свої пісні, назбирав гроші та придбав для тата-військового тепловізор за 2470 доларів.
Про це у Facebook-спільноті "Рівне. Твоє місто" повідомила мама хлопчика Христина Олександрівна.
Сам хлопчик переселенець і нині мешкає в Рівному. Для того аби назбирати гроші, він грав на гітарі у рівненському парку молоді "Лебединка".
Нещодавно хлопчик вперше за пів року побачив тата-військового, який мужньо захищає Україну.
За словами жінки, чоловік за кілька днів встиг полікувати зуби в обласній стоматології без черги та безкоштовно.
"Дякую Рівне, що за декілька днів ти виявила турботу та повагу до воїна, який розгублено дивився всі дні навколо і радів, що є в Україні ще таке місце, де люди можуть відпочивати, слухати музику, смачно їсти та спокійно гуляти містом", - йдеться у повідомленні.
Під час збору коштів, Костя почув у свою адресу дуже багато приємних слів підтримки. Хлопчик відповідально збирав усі гроші та записував усі надходження в зошиті.
"Ми вдячні кожному за внесок, і як результат, здійснення мрії десятирічного Кості", - написала мама.
10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000 доларів на тепловізор (facebook.com/groups/rovno.online)
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