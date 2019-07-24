Хлопчик у валізі: новий поворот в жахливому злочині в Чернівцях (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція назвала основну версію про Анну Пілявську, яка викинула валізу з тілом сина

Горе-мати трирічного Сашка Пілявского, тіло якого знайшли валізі у Чернівцях, досі в розшуку і наразі поліції про її місцезнаходження не відомо. Правоохоронці відпрацьовують версію самогубства Анни Пілявської. Про це 23 липня заявили на брифінгу в Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.

У той же час немає жодних даних, що підтверджують це припущення. Тіло жінки не виявлено.

Розшукові заходи тривають як у самих Чернівцях, так і в Хмельницькій області, де раніше проживала Пілявська.

Зазначається, що поліція перевіряла питання, що жінці знадобляться гроші, і вона таким чином проявить себе, однак жодних відомостей не з'являлося.

Питання знаходиться на особистому контролі глави Нацполіції.

Версія про суїцид висувається на основі того факту, що вже майже місяць 22-річну Анну не можуть знайти і про жінку нічого не чути.

Анна Пілявська кинула валізу з тілом сина на околицях Чернівців (Фото: cv.npu.gov.ua)

У той же час варто враховувати, що після трагедії горе-мати тягла валізу з тілом сина самостійно пізно вночі 2 кілометри через міст і по вулицях Чернівців, що підтверджує записи відеокамер. Свою ношу вона кинула на пустирі на околиці міста біля недобудованого супермаркету. 27 червня випадкові перехожі виявили моторошну знахідку - у червоній валізі був загорнутий у ковдру труп дитини.

Дитину знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як встановила судмедекспертиза 30 червня, причиною смерті став напад бронхіальної астми. Темні сліди на тілі, які спочатку прийняли за синці, виявилися трупними плямами - хлопчик помер за кілька днів до того часу, як його виявили.

На початку липня Сашка Пілявского поховали в селі Давидківці Хмельницької області. На похоронній процесії Анна не з'явилася.

Поліція давала прикмети жінки і зверталася до українців за допомогою в питанні встановлення її місцезнаходження. Прикмети розшукуваної Анни Пілявської: зріст 160-170 см, середня статура, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка "під каре". Темно-зелені очі. На лівій руці ближче до зап'ястя татуювання у вигляді корони, а на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків".

Анна Пілявська розшукується поліцією (Фото: cv.npu.gov.ua)

Пілявська народилася в Чернівцях, але переїхала у Хмельницьку область. Її батько - військовий, чоловік відбуває тюремний термін за майновий злочин.

Повідомлялося, що в Чернівцях Анна знімала житло, але після виявлення трупа її сина 27 червня з'їхала і тепер ніхто не знає, де вона.

Відео: YouTube / Погляд

Як повідомлялося раніше, Анна Пілявська була безробітною. Дитину підгодовували сусіди, оскільки сама мати зовсім не стежила за маленьким сином.

Також повідомлялося, що мати хлопчика Анна Олександрівна Пілявська приїхала у Чернівці приблизно за місяць до трагедії.