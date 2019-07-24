Мальчик в чемодане: новый поворот в жутком преступлении в Черновцах (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция назвала основную версию про Анну Пилявскую, которая выбросила чемодан с телом сына

Горе-мать трехлетнего Саши Пилявского, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, находится в розыске и до сих пор полиции о ее местонахождении не известно. Правоохранители сейчас отрабатывают версию самоубийства Анны Пилявской. Об этом 23 июля заявили на брифинге в Главном управлении Нацполиции в Черновицкой области.

В то же время нет никаких данных, подтверждающих это предположение. Тело женщины не обнаружено.

Розыскные мероприятия продолжаются как в самих Черновцах, так и в Хмельницкой области, где Пилявская ранее проживала.

Отмечается, что полиция проверяла вопрос, что женщине понадобятся деньги, и она таким образом проявит себя, однако никаких сведений не появлялось.

Вопрос находится на личном контроле главы Нацполиции.

Версия о суициде выдвигается на основе того факта, что уже почти месяц 22-летнюю Анну не могут найти и о женщине ничего не слышно.

Анна Пилявская бросила чемодан с телом сына на пустыре в Черновцах (Фото: cv.npu.gov.ua)

В то же время стоит учитывать, что после трагедии горе-мать тащила чемодан с телом сына самостоятельно глубокой ночью 2 километра через мост и по улицам в Черновцах, что подтверждает записи видеокамер. Свою ношу она бросила на пустыре на окраине города возле недостроенного супермаркета. 27 июня случайные прохожие обнаружили жуткую находку - в красном чемодане находился завернутый в одеяло труп ребенка.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как установила судмедэкспертиза 30 июня, причиной смерти стал приступ бронхиальной астмы. Темные следы на теле, которые сначала приняли за синяки, оказались трупными пятнами - мальчик умер за несколько дней до того времени, как его обнаружили.

В начале июля Сашу Пилявского похоронили в селе Давыдковцы Хмельницкой области. На погребальной процессии Анна не появилась.

Полиция давала приметы женщины и обращалась к украинцам за помощью в вопросе установления ее местонахождения. Приметы разыскиваемой Анны Пилявской: рост 160-170 см, среднее телосложение, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка "под каре". Темно-зеленые глаза. На левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, а на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Анна Пилявская разыскивается полицией (Фото: cv.npu.gov.ua)

Пилявская родилась в Черновцах, но переехала в Хмельницкую область. Ее отец - военный, муж отбывает тюремный срок за имущественный преступление.

Сообщалось, что в Черновцах Анна снимала жилье, но после обнаружения трупа ее сына 27 июня съехала и теперь никто не знает, где она.

Видео: YouTube / Погляд

Как сообщалось ранее, Анна Пилявская была безработной. Ребенка подкармливали соседи, поскольку сама мать совершенно не следила за маленьким сыном.

Также сообщалось, что мать мальчика Анна Александровна Пилявская приехала в Черновцы приблизительно за месяц до трагедии.