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Дитина у валізі: нова інформація про страшний злочин у Чернівцях

STYLERЖиття    17.07.2019 - 21:35
Дитина у валізі: нова інформація про страшний злочин у Чернівцях
Труп дитини у валізі (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик помер за кілька днів до того, як його знайшли перехожі

Хлопчик, якого виявили мертвим у валізі в Чернівцях, швидше за все, помер природним шляхом. Такі дані повідомили у сюжеті ТРК "Буковина".

За результатами судмедекспертизи, на тілі дитини не було виявлено слідів насильницької смерті. Однак з'ясувалося, що трирічний хлопчик страждав від бронхіальної астми і міг померти під час чергового нападу, так як йому вчасно не була надана медична допомога.

Смерть дитини настала за кілька днів до того, як його виявили у валізі перехожі, які прогулювалися неподалік. Темні сліди на тілі дитини виявилися трупними плямами, а не синцями від побоїв, як передбачалося спочатку.

Даний висновок фахівців є попередніми і через тиждень будуть відомі результати повторної експертизи, яка повинна підтвердити або спростувати дані.

Дитина у валізі: нова інформація про страшний злочин у Чернівцях

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили нову яскраво-червону валізу. Коли вони її відкрили – там виявилося тіло дитини 2-3 років, загорнуте в ковдру.

Після перевірки камер відеоспостереження з'ясувалося, що валізу принесла на пустир 22-річна мати хлопчика. На даний момент вона перебуває в розшуку, оскільки відразу після події вона залишила орендовану квартиру і виїхала з міста.

Похоронами хлопчика займалися бабуся і дідусь дитини, а горе-мати навіть не з'явилася, щоб попрощатися з сином.

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