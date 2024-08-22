Этот суперполезный завтрак поможет утолить голод и сбросить лишние килограммы
Эксперт по похудению поделился простым и сытным рецептом завтрака, который идеально подойдет офисным работникам. Такая еда поможет быть долго сытыми.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Expres.
Каким должен быть завтрак
Для тех, кто постоянно в движении очень важно найти завтрак, который будет не только удобным, но и сытным, обеспечивая сосредоточенность и продуктивность в течение утра.
По словам профессора Франклина Джозефа из клиники похудения, сбалансированный завтрак, сочетающий богатые белком и клетчаткой ингредиенты с продуктами с низким гликемическим индексом (ГИ), особенно полезен для тех, кто нуждается в энергии в течение тяжелого рабочего дня.
Завтрак жизненно важен для утоления голода и поддержания стабильного уровня энергии, особенно для тех, кому приходится ждать до обеда, чтобы снова поесть.
Пища с высоким содержанием белка и клетчатки помогает контролировать гормоны голода и стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая вероятность нездоровых перекусов или переедание позже. Это особенно важно для офисных работников, часто сталкивающихся с большими перерывами между приемами пищи.
Профессор Джозеф подчеркнул важность продуктов с низким ГИ, таких как ягоды и семена, для устойчивого заряда энергии в течение дня.
Пример завтрака
Вот что вам понадобится для мощного завтрака на 355 калорий:
- 3/4 стакана простого нежирного греческого йогурта 100 калорий, 18 г белка
- 3 больших яичных белка 51 калория, 11 г белка
- 1/2 авокадо содержит 120 калорий, 3 г клетчатки.
- 1/2 стакана шпината содержит 4 калории, 0,5 г клетчатки
- 1 небольшая цельнозерновой корж содержит 70 калорий, 2 г клетчатки и 4 г белка.
В общем вы примерно полечите 355 калорий, 25 г белка, 8,5 г клетчатки.
Для приготовления начните смешивать яичные белки со шпинатом. Разогрейте корж, затем смажьте его греческим йогуртом.
Выложите слоем яичницу и шпинат, добавьте ломтики авокадо и кусочек сальсы и сверните все в удобную упаковку.
Эксперт по вопросам питания добавил, что это сбалансированная пища, которая утоляет голод і її легко приготовить накануне вечером. К тому она идеально подходит для того, чтобы брать с собой на работу.
Начиная свой день с этого завтрака с высоким содержанием белка и клетчатки, вы не только остаетесь сытыми и бодрыми до обеда, но и поддерживаете свои цели относительно похудения, предотвращая переедание и поддерживая стабильный уровень энергии.
Ранее тренер называл продукты, которые нужно есть на завтрак, чтобы похудеть.
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