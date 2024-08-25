7 способов сделать арендованное жилье уютным и родным

Жилье для долгосрочной аренды обычно имеет нейтральный и даже несколько скучный интерьер. Переделать все на свой лад, к сожалению, невозможно, но какие есть простые идеи, которые помогут превратить съемное жилье в настоящий уютный уголок?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы всем, кто арендует жилье, как сделать его на вид более "своим".

"Оденьте" мебель: новая эстетика

Если хозяева не могут расстаться со старой мебелью, дайте им новую жизнь. Сшейте чехлы на диван или кресла, чтобы они выглядели свежо и стильно. А если пошив кажется сложным, просто накройте мебель светлой тканью и аккуратно подверните края.

Рассмотрите также вариант с тянущимися готовыми чехлами - это простой способ обновить вид комнаты. Подбирайте пледы и декоративные подушки, чтобы добавить еще больше уюта.

Украсьте стены: творческий подход

Боитесь сверлить стены в съемной квартире для того, чтобы повесить любимые фотографии или постеры? Найдите компромисс: вставьте их в рамки или паспарту и выставьте на открытых полках на уровне глаз.

Не беда, если рамки будут немного перекрывать друг друга - это придаст композиции динамики. Такой способ украшения стен позволяет легко изменять экспозицию в зависимости от сезона или настроения.

Даже простые наклейки на стене - это уже индивидуализация пространства (фото: Freepik.com)

Купите кресла по собственному вкусу

Если в гостиной не хватает сидений, решением могут стать пуфы или кресла-мешки. Они недорогие, легкие и мобильные, поэтому их легко перенести из одной квартиры в другую.

Выберите несколько пуфов, которые дополняют друг друга по цвету или форме. Учитывайте, что наполнитель в креслах-мешках со временем "проседает", поэтому лучше выбирать модели с чехлами на молнии, чтобы удобно было добавить наполнитель, когда это понадобится.

Смените шторы на свои

Повесив на окна шторы яркого цвета или с ярким рисунком, вы сразу измените атмосферу комнаты. Это обычный и действенный метод оживить интерьер, даже если другие предметы останутся постоянными.

Шторы в вертикальную полоску зрительно поднимут потолок, а желтые тона создадут иллюзию солнечного света за окном.

Яркие шторы поднимают настроение (фото: Pixabay.com)

Положите свой ковер

Самый простой способ обновить интерьер спальни - это приобрести яркий ковер.

Но можно пойти дальше: подберите покрывало и подушки, дополняющие ковер за колоритом, или даже постельное белье, которое подчеркнет избранный стиль. Это придаст комнате целостность и завершенность.

Добавьте цвета: игра на контрастах

Часто в съемных квартирах не хватает мест для хранения вещей. Если планируете покупать свой комод или шкаф, выбирайте цветные варианты.

Даже обычная система хранения может стать настоящим украшением комнаты, если вы поставите на полках яркие ящики одного размера, но разных цветов. Или же наоборот, выберите яркие полочки и светлые коробки - это тоже будет выглядеть интересно.

Такой яркий стул будет постоянно напоминать, что его купили именно вы, а не владельцы жилья (фото: Freepik.com)

Закажите наклейки: говорящие стены

Если стены в квартире выкрашены, а не оклеены обоями, их можно украсить специальными наклейками-стикерами. Они просто снимаются при переезде, не оставляя следов. Это отличный способ добавить помещению индивидуальности, не нарушая правил арендодателя.