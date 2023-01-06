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Максим Галкин четко и громко выкрикнул "Героям Слава!" во время концерта в Дубай (видео)

Шоумен Максим Галкин (фото: dialog.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно юморист Максим Галкин выступал в Дубай, где прямо во время концерта ответил на горячее украинское приветствие словами "Героям Слава!" Артист сделал это громко и очень четко в микрофоне, сказав, что не может быть аполитичным.

Видео с концерта шоумена начали активно распространяться в социальных сетях.

Как это произошло

Комик Максим Галкин давал концерт в Дубай, и между стендапами стал рассказывать, что его просили быть нейтральным и не вспоминать о войне России в Украине. Однако он не собирался придерживаться этого.

"Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?" - сказал Галкин.

Пока он говорил эти слова, кто-то из зрителей громко выкрикнул "Слава Украине!" Шоумен долго не думал и так же отчетливо ответил "Героям Слава". После этого зал начал аплодировать за поступок артиста.

Позиция Галкина по отношению к войне России

24 февраля Максим Галкин опубликовал сообщение в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.

Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.

22 апреля 2022 года объявил о том, что часть денег, заработанных с концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.

В конце концов, Максим Галкин уехал из России вместе с женой и детьми, а Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

Ранее мы рассказывали о Валерии Меладзе, также выкрикнувшем "Героям Слава" во время своего концерта.

Но артист быстро "дал заднюю" после того, как в госдуме заговорили о лишении его гражданства РФ.

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Максим ГалкинРоссийская ФедерацияДубай