Макс Барских шокировал подробностями своего детства: "Было насилие"

Украинский певец Макс Барских поделился шокирующими подробностями своего детства. Так, артист признался, что родители применяли для его наказания физическую силу, однако он понимает, почему они так делали.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала "Говорить Суханов" .

Макс Барских о насилии в семье

По словам знаменитости, у него была достаточно сложная ситуация с родными, но у него есть ответ, почему так происходило.

"Было насилие, еще много чего, но я понимаю и свою маму, и своего папу, почему все происходило именно так. Прежде всего, это переданные из поколения в поколение навыки, и они сами не знали, что с этим делать, как быть", - поделился певец.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

"К сожалению, не было интернета, мало книг о том, как воспитывать детей, поэтому, конечно, все это было не без рукоприкладства", - продолжил он.

Звезда говорит, что уже давно отпустил все обиды.

"Понимаю, почему это происходило - моим родителям самим было сложно", - сказал певец.

Исполнитель считает, что все обстоятельства, которые произошли, сделали его тем человеком, которым он является сегодня, и артист благодарен за этот опыт.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Отец Макса покинул семью, и они не общались в течение 11 лет.

Их встреча состоялась во время съемок клипа к песне "Февраль", в которой затрагиваются темы сложных отношений между отцом и сыном.