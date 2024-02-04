Макс Барських шокував подробицями свого дитинства: "Було насилля"

Український співак Макс Барських поділився шокуючими подробицями свого дитинства. Так, артист зізнався, що батьки застосовували для його покарання фізичну силу, однак він розуміє, чому вони так робили.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-каналу "Говорить Суханов" .

Макс Барських про насилля у сім’ї

За словами знаменитості, у нього була досить складна ситуація з рідними, але у нього є відповідь, чому так відбувалося.

"Було насилля, ще багато чого, але я розумію і свою маму, і свого тата, чому все відбувалось саме так. Перш за все, це передані з покоління в покоління навички, і вони самі не знали, що з цим робити, як бути", - поділився співак.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

"На жаль, не було інтернету, мало книжок про те, як виховувати дітей, тому, звісно, все це було не без рукоприкладства", - продовжив він.

Зірка каже, що вже давно відпустив всі образи.

"Розумію, чому це відбувалось - моїм батькам самим було складно", - сказав співак.

Виконавець вважає, що всі обставини, які сталися, зробили його тією людиною, якою він є сьогодні, і артист вдячний за цей досвід.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Зазначимо, що батько Макса покинув сім'ю, і вони не спілкувалися протягом 11 років.

Їхня зустріч відбулася під час зйомок кліпу до пісні "Февраль", в якій зачіпаються теми складних стосунків між батьком і сином.