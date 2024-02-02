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"Прощался с жизнью". Макс Барских вспомнил, как ему угрожали российские политики и ФСБ

Пятница 02 февраля 2024 21:35
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"Прощался с жизнью". Макс Барских вспомнил, как ему угрожали российские политики и ФСБ Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Макс Барских рассказал, как встретил полномасштабное вторжение РФ, а также вспомнил, как получал угрозы от российских политиков и ФСБ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала "Говорить Суханов".

Макс Барских рассказал, как встретил большую войну

По словам артиста, когда началось полномасштабное вторжение РФ он попрощался не только со сценой, но и со своей жизнью.

"Музыка и сцена - последнее, о чем я думал. Я думал о людях, которые гибнут от тех ракетных обстрелов, которыми Россия атаковала каждый город", - поделился певец.

&quot;Прощался с жизнью&quot;. Макс Барских вспомнил, как ему угрожали российские политики и ФСБ

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Также он признался, что из-за своей проукраинской позиции получал много угроз.

"У меня было также много угроз - у меня была определенная позиция, которую я выражал каким-то образом, чтобы привлечь внимание россиян, чтобы вместе прекратить этот ужас. Но с каждым днем я понимал, что мы говорим на разных языках, и мы разные люди", - признался исполняющий.

Позже он уточнил, что угрозы поступали именно от людей из страны-агрессора.

"От политиков, ФСБ (российская Федеральная служба безопасности) и всех остальных. То есть я для себя понял, что если и умирать, то до конца нести правду и сделать хотя бы что-то, чтобы повлиять на людей и остановить эту войну", - рассказал певец.

Отметим, что Макс Барских относится к категории украинских артистов, которые успешно строили карьеру в РФ.

Однако после начала большой войны музыкант публично выразил свою поддержку родной стране, запретил использование своих творческих наработок в России, и сейчас дает благотворительные концерты.

Ранее блогерша Шаманская призналась, почему не возвращается в Украину вместе с сыном.

Также мы рассказывали, что известный ведущий идет служить в ВСУ.

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