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Макс Барських показав зворушливе відео зі своєї школи в Херсоні

Фото: Макс Барських (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)
Автор: Володимир Костирін

Макс Барських на День Знань поділився зворушливим відео про свої школи в Херсоні. Знаменитий український артист також показав архівні фото.

Кадри співак опублікував у своєму Instagram.

На відео показані Херсонський Таврійський ліцей мистецтв та Навчально-естетичний комплекс "Художня школа", які музикант відвідав у 2019-му.

Також в ролику вперше показані шкільні фотографії маленького артиста.

"Сьогодні 1 вересня. Саме той день, коли діти по всій Україні повинні йти до школи. Єдина моя мрія сьогодні, а я вірю, що вона обов’язково здійсниться, це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом!" - зазначив Макс.

Відео: Макс Барських показав кадри про свої школи в Херсоні

Зірка впевнений, що його рідне місто обов'язково буде звільнене від російських загарбників.

"Херсон - це Україна, так було, є і завжди буде", - наголошує він.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Макс Барських, який після початку повномасштабного вторгнення РФ поповнив ряди ЗСУ, тепер повернувся до концертної діяльності та займається збором коштів для захисників України.

У липні артист дав своїй перший з початку великої війни концерт в Києві в підземці, на станції метро "Майдан Незалежності".

Макс Барських у Києві (фото: instagram.com/max_barskih)

Виступ Макса Барських у Києві (фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)

Нагадаємо також, раніше Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв у руки зброю.

Також перед цим ми писали, які українські артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ.

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ХерсонДень знаньМакс Барських