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Я - звичайний українець: Макс Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв в руки зброю

Новость на русском →
Середа 04 травня 2022 16:08
Я - звичайний українець: Макс Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв в руки зброю Фото: Макс Барських з побратимами (instagram.com/max_barskih)
Автор: Світлана Мащенко

Макс Барських, який поповнив лави ЗСУ, розповів, як рятував сім'ю з Херсона, про ставлення військових до нього, враження від тренувань та про свою нову знакову пісню.

Про це співак розповів в zoom-інтерв'ю виданню Rolling Stone.

Розчарувався в "хороших руських" ще в перші дні війни

Артист каже, що не вірив, як і більшість з українців, що повномасштабне вторгнення РФ і кривава війна в Україні можливі. На превеликий жаль він був дуже розчарований, коли вірішив розповісти своїй російській аудиторії правду про війну.

"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться... Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі.

На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи", - говорить Барських.

Макс віз сім'ю з Херсону через танки і стрілянину

З початком війни перше, що зробив співак - вивіз сім’ю з ще неокупованого Херсону в більш безпечне місце.

"Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм.

Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні - це жахливо!" - каже він.

Я - звичайний українець

Коли співак повернувся до Києва, пішов до ЗСУ в якості резервіста і розпочав військові тренування.

"Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: "Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з [музичної] індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців, - додаючи. - Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення", - додав співак.

Макс розповів, що 70 відсотків часу тренується, і каже, якщо доведеться боронити родину та свій народ, готовий знищувати ворога.

Дивіться шалений трек від Макса Don't Fuck with Ukraine:

Раніше ми детально писали про пісню, яку Макс присвятив Збройним силам України.

Також повідомлялося, що телеведучий Анатолій Анатоліч показав "покидьків, які перейшли на сторону орків".

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Макс Барських
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