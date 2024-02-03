Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео)

Тина Кароль поразила своим образом

Зрители привыкли видеть артистку с ярким макияжем, красной помадой и роскошной укладкой. Это даже стало ее фирменным стилем на сцене.

Яркие губы и укладка - это "фишка" Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Однако на Национальном отборе Тина Кароль кардинально сменила имидж. В этот вечер она предстала на сцене без макияжа, без прически. Она выбрала обруч в волосах с 2000-х годов, джинсы и черную кофту.

Тина Кароль исполнила новый трек "Троянди".

Финал Национального отбора 2024

Напомним, что 3 февраля Украина определится с победителем национального конкурса, а затем - выберет представителя на Евровидении 2024 в Мальме.

Участники выступали в следующем порядке:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

Для того чтобы отдать голос за фаворита, следует воспользоваться приложением "Дія". Из-за повышенной нагрузки сервис временно не работает, однако в Минцифры пообещали добавить мощности.

А ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко сообщил, что работу "Дії" возобновят, и время для голосования продлят.

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