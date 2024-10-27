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5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

Воскресенье 27 октября 2024 12:45
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5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео) Макияж на Хэллоуин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит Хэллоуин, и к этому событию традиционно устраивают тематические вечеринки. Если вы тоже хотите почувствовать атмосферу праздника, попробуйте сделать себе простой и очень эффектный макияж.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), блогерша Мари Шер показала в Instagram, как сделать быстрый мейкап на Хэллоуин, даже если вы не умеете рисовать.

Макияж с зубочисткой - пошаговое описание

Для начала сделайте обычный мейкап - выровняйте тон кожи, можно накрасить губы матовой помадой, использовать тушь.

Затем берите обычную зубочистку или просто деревянную палочку с заостренными концами. Также вам понадобится черный гель - лучше всего подойдет жидкая или кремообразная подводка.

Просто покрасьте зубочистку и начинайте, как показано на фото и видео ниже, рисовать линии вдоль губ. Ничего сложного в этом нет, вы просто будете делать имитацию "зашитого" рта.

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

Макияж на Хэллоуин (скриншоты)

Затем возьмите черный карандаш и ватную палочку. Немного растушуйте линии, а также добавьте темный цвет на губы.

Дальше займитесь носом. Нарисуйте кружочек, а если вы хотите, чтобы он был идеально ровным - просто возьмите крышечку и промажьте ее подводкой.

В центре кружочка сделайте небольшой акцент серыми и блестящими тенями, или даже хайлайтером. Далее прорисуйте линии, чтобы они выходили из круга и шли в сторону бровей.

А на скулах нарисуйте черные тени, чтобы лицо казалось более заостренным.

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

Как накраситься на Хэллоуин (скриншот)

После этого подведите глаза, используйте серые тени и добавьте немного блесток. На этом все, всего за несколько минут, вы получили эффектный макияж, благодаря которому станете звездой любой вечеринки.

К слову, раньше мы уже рассказывали, как сделать маникюр с паутиной и пауками.

Кроме того, недавно Андре Тан назвал тренды обуви на осень и зиму.

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