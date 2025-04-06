Три прически, которым не страшны ни дождь, ни ветер: о них стоит знать каждой

Порой погода подбрасывает нам не очень приятные сюрпризы, такие как внезапный весенний дождь. И многие не знают, какие прически делать в дождь, чтобы волосы держали форму и не "развалились".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram блогерши Nichole Ciotti рассказывает, как красиво собрать волосы, чтобы их не намочили осадки.

"Пончик" без заколок и лака

Просто соберите волосы в хвост, а затем просуньте половину волос, чтобы образовался небольшой пучок. Далее повторяйте за блогершей, как показано на видео. Конечно, настолько идеальный "пончик" едва ли удастся сделать сразу, но дайте себе немного времени и несколько попыток.

Стильная прическа с "крабиком"

Забудьте о банальных прическах, ведь обычный "крабик" может помочь вам в создании невероятного образа. Такая прическа не боится дождя, ведь волосы будут собранными и не "развалятся" от ветра и влаги. Делайте хвост, берите "крабик" и начинайте экспериментировать!

Изысканный пучок за минуту

Если же вы любите собирать волосы объемными резинками - шелковыми или синтетическими, эта прическа станет вашей любимой. С ней вы не будете бояться попасть под дождь, ведь пучок будет опрятным и эффектным даже тогда, когда ваши волосы станут мокрыми. Главное - не стремитесь сделать максимально тугую прическу, помните - во всем нужна умеренность.

Вредит ли дождевая вода волосам

Мочить волосы под дождем не всегда вредно, но есть несколько нюансов, которые стоит знать, чтобы не навредить себе.

Учтите следующие предостережения: