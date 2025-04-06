Три прически, которым не страшны ни дождь, ни ветер: о них стоит знать каждой
Порой погода подбрасывает нам не очень приятные сюрпризы, такие как внезапный весенний дождь. И многие не знают, какие прически делать в дождь, чтобы волосы держали форму и не "развалились".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram блогерши Nichole Ciotti рассказывает, как красиво собрать волосы, чтобы их не намочили осадки.
"Пончик" без заколок и лака
Просто соберите волосы в хвост, а затем просуньте половину волос, чтобы образовался небольшой пучок. Далее повторяйте за блогершей, как показано на видео. Конечно, настолько идеальный "пончик" едва ли удастся сделать сразу, но дайте себе немного времени и несколько попыток.
Стильная прическа с "крабиком"
Забудьте о банальных прическах, ведь обычный "крабик" может помочь вам в создании невероятного образа. Такая прическа не боится дождя, ведь волосы будут собранными и не "развалятся" от ветра и влаги. Делайте хвост, берите "крабик" и начинайте экспериментировать!
Изысканный пучок за минуту
Если же вы любите собирать волосы объемными резинками - шелковыми или синтетическими, эта прическа станет вашей любимой. С ней вы не будете бояться попасть под дождь, ведь пучок будет опрятным и эффектным даже тогда, когда ваши волосы станут мокрыми. Главное - не стремитесь сделать максимально тугую прическу, помните - во всем нужна умеренность.
Вредит ли дождевая вода волосам
Мочить волосы под дождем не всегда вредно, но есть несколько нюансов, которые стоит знать, чтобы не навредить себе.
Учтите следующие предостережения:
- Атмосферные осадки содержат грязь, пыль, выхлопные газы, тяжелые металлы и кислотные примеси - если часто попадать под дождь без защиты, волосы становятся тусклыми, ломкими, а кожа головы может раздражаться
- Переохлаждение кожи головы - мокрые волосы на ветру или в холодную погоду быстро охлаждает кожу, что может привести к спазмам сосудов, головной боли или даже простуде
- Нарушение структуры волос - если у вас окрашенные, пористые или поврежденные волосы, то дождевая вода может быстрее вымывать цвет или усиливать сухость.
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