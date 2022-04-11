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Вірний пес місяць чекає загиблу господарку під Києвом: фото, які пробирають до сліз

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Макарів, Понеділок 11 квітня 2022 13:06
Вірний пес місяць чекає загиблу господарку під Києвом: фото, які пробирають до сліз Колаж РБК-Україна: Собака чекає вбиту під Києвом господарку
Автор: Світлана Мащенко

В Макарові, що в Київській області, вірний пес вже майже місяць чекає на свою господарку. Проте вона не повернеться. Її вбили росіяни.

Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

На фото - Акіта-іну Ріні. Вона чекає свою власницю Тетяну. Пес часто сидить на порозі, виглядаючи на господарку будинку.

Ріні виглядає схудлою і занедбаною. Проте відмовляється йти від будинку до волонтерів, які її підгодовують. Вона все ще вірить на повернення господарки...

"Тетяна не повернеться та більше ніколи не зможе обійняти свою улюбленицю. Тетяну вбили росіяни", - говориться в повідомленні.

Вірний пес місяць чекає загиблу господарку під Києвом: фото, які пробирають до слізВірний пес місяць чекає загиблу господарку під Києвом: фото, які пробирають до сліз

Фото: Собака чекає на свою господарку (zsuwar)

Тим часом у Ворзелі росіяни вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку.

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собака Війна Росії проти України
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