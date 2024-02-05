Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото)
Певица Ирина Федишин порадовала фанов семейным контентом. Артистка показала редкое фото с мамой, с которой сейчас отдыхает в горах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Ирина Федишин с детьми и мамой отдыхает в Карпатах
Так, 1 февраля знаменитости исполнилось 37 лет. Отпраздновать день рождения она решила в заснеженных Карпатах рядом с самыми близкими людьми.
Соответствующими фотографиями певица активно делилась в своем блоге.
На нескольких кадрах Ирина позирует в фэмили-луке со своей мамой Лесей в просторном доме с панорамными окнами.
Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
"С мамой. Похожие?", - в очередной раз поинтересовалась у фанатов Федишин.
Реакция юзеров
Поклонники артистки ответили, что певица с родным человеком выглядят как сестры.
Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
- Схожі. Обидві гарненьки!
- Дуже схожі, красуні
- Мама виглядає як сестричка
- Ніби близнята
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