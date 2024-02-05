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Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото)

Понедельник 05 февраля 2024 19:02
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Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото) Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Ирина Федишин порадовала фанов семейным контентом. Артистка показала редкое фото с мамой, с которой сейчас отдыхает в горах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Ирина Федишин с детьми и мамой отдыхает в Карпатах

Так, 1 февраля знаменитости исполнилось 37 лет. Отпраздновать день рождения она решила в заснеженных Карпатах рядом с самыми близкими людьми.

Соответствующими фотографиями певица активно делилась в своем блоге.

На нескольких кадрах Ирина позирует в фэмили-луке со своей мамой Лесей в просторном доме с панорамными окнами.

Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото)

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"С мамой. Похожие?", - в очередной раз поинтересовалась у фанатов Федишин.

Реакция юзеров

Поклонники артистки ответили, что певица с родным человеком выглядят как сестры.

Как сестры-близнецы: Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой (фото)

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

  • Схожі. Обидві гарненьки!
  • Дуже схожі, красуні
  • Мама виглядає як сестричка
  • Ніби близнята

Недавно Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды.

Также Макс Барских шокировал подробностями своего детства.

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Ирина Федишин звезды шоу-бизнеса
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