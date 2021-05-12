Макаревич розповів про побачене в Україні: не слухаю розповіді, які говорять в Росії

Відомий російський музикант Андрій Макаревич приїхав в західну Україну, де у нього проходять гастролі з джазовим ансамблем Yo5. Музикант заявив, що у Львові Його прийняли добре.

Про це він розповів в інтерв'ю " Сегодня ".

"Нас дуже добре зустрічають, добре приймають. Загалом, ми проводимо дні в радості. Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії! Я приїхав і побачив своїми очима, і ті розповіді мені не цікаві. Люди чудові, абсолютно", - поділився своїми враженнями Макаревич.

Він також зізнався, що щодо Криму його переконання не змінилися, і він засуджує анексію півострова. При цьому 67-річний музикант підкреслив, що дуже радий, що опинився в Україні зараз.

Він також захопився красою нашої країни, і зазначив, що йому, як колишньому архітектору, подобається, що у Львові зберігають стару архітектуру і вулички.

"Але взагалі міста змінюються, звичайно, змінюються досить швидко. Будують, ремонтують. Сподіваюся, що Львів не зіпсували. Він був дуже красивий", - заявив музикант.

До цього фронтмен "Машини часу" був у Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську.