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Макаревич поставил на место россиян, которые набросились на него за отсутствие в Израиле во время войны

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

На лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича набросились российские пропагандисты за то, что тот якобы "сбежал" из Израиля из-за войны. Ответ музыканта не заставил себя долго ждать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Андрей Макаревич ответил российским пропагандистам

Специально для "моралистов" из страны-агрессорки исполнитель записал видеообращение, в котором сообщил, что нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль, где он проживает уже несколько лет с семьей, мужчина встретил в Германии.

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)

Вместе с коллективом "Машина времени" у него был тур по Европе.

Сейчас звезда планирует возвращаться обратно в Израиль.

"Говнюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и охлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончания я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой - в Израиль", - сказал музыкант.

По словам певца, у него было чувство вины, потому что все там, а он нет.

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)

Поэтому сразу же после своего возвращения в Израиль он начнет активно помогать стране.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным. Я очень хочу пожелать всем нашим солдатам, всем резервистам, всем добровольцам удачи и скорейшей победы. Пожалуйста, оставайтесь целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Победим мы обязательно, мы и не такое видели", - добавил исполнитель.

Напомним, недавно Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят.

Также мы писали, что 22-летний парень в Израиле спас невесту ценой своей жизни.

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