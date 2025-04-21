Популярный шоколад из Дубая вызвал дефицит фисташек: СМИ узнали детали

Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит фисташек. Это усугубило мировую нехватку ореха и рост цен на него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным таможенной службы Ирана, второй по величине производитель в мире, за шесть месяцев по март 2025 года экспортировал в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за все 12 месяцев до этого.

По словам Бехруза Агаха, члена правления Иранской ассоциации производителей фисташек, дефицит представляет собой резкий поворот событий по сравнению с 2023 годом, когда мировое предложение фисташек превысило спрос и привело к падению цен.

Из-за этого переизбытка "стали доступны различные побочные продукты, такие как фисташковое масло, масло и паста, которые можно было использовать в широком спектре продуктов на основе фисташек".

"Это было примерно в то же время, когда был запущен Dubai Chocolate, и постепенно он стал вирусным по всему миру", - добавил он.

В Калифорнии некоторые фермеры в последние годы начали переходить с миндаля на фисташки, в основном из-за низких цен на миндаль, но эти деревья начнут давать урожай только в сентябре следующего года.

В то же время шоколатье говорят, что не могут производить достаточное количество плиток с кремовой начинкой. "Такое ощущение, будто он появился из ниоткуда, и вдруг вы видите его в каждом магазине. Никто к этому не готов", - сказал Чарльз Жандро, генеральный директор Prestat Group, владеющей люксовыми британскими брендами шоколада.

Как дубайский шоколад стал настолько популярным?

Батончики, представляющие собой сочетание фисташкового крема, тертого теста и молочного шоколада, пользовались скромным успехом после их запуска в 2021 году бутиком-шоколатье из Эмиратов FIX, пока видео в TikTok не превратило их в мировую сенсацию.

Клип, опубликованный в декабре 2023 года, собрал более 120 млн просмотров и спровоцировал всемирную моду на фисташковый шоколад, что привело к появлению множества подделок. Из-за ажиотажа цены на ядра фисташек подскочили с 7,65 долларов за фунт год назад до примерно 10,30 долларов за фунт сейчас, сказал Джайлс Хакинг из орехового трейдера CG Hacking.

"Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен", - сказал он.

Цена на дубайский шоколад и не первый дифицит фисташек

Lindt's Dubai предлагает розничные цены в 10 фунтов за 145 граммов в Великобритании за плитку, что вдвое больше, чем у других плиток.

Но потребители так заинтересованы, что некоторые магазины, как сообщается, ограничивают количество плиток, которые может купить один покупатель, в то время как Lindt и британский супермаркет Wm Morrison выпустили пасхальные яйца с фисташковым кремом.

Запасы фисташек уже сокращались после неудачного урожая в прошлом году в США, ведущем экспортере орехов. Урожай в США также был более высокого качества, чем обычно, оставив меньше дешевых ядер без скорлупы, которые обычно продаются как ингредиенты для шоколада и других продуктов, сказал Хакинг.

"Предложений было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и (шоколатье, - ред) скупили все ядра, которые им попались... это оставило остальной мир в дефиците", - сказал Хакинг.