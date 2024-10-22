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Магучих призналась, почему до сих пор не вышла замуж за своего жениха

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка, которая в этом году на Олимпийских играх завоевала "золото" в прыжках в высоту, честно призналась, что свадьбу со своим любимым она пока что не планирует.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью спортсменки изданию Oboz.ua.

Дело в том, что Ярослава уже давно встречается с легкоатлетом Назаром Степановым, а прошлой осенью молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Однако свадьбу влюбленные пока еще не сыграли.

"К сожалению, не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне бы очень хотелось выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не ко времени", - отметила Магучих.

Девушка понимает, что, несмотря на то, что в Украине продолжается война, нужно жить здесь и сейчас, однако пока это мероприятие поставлено на паузу.

"Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, так это будет только какая-то женская свадьба", - объяснила спортсменка.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Что известно об избраннике Ярославы Магучих

Назар Степанов - сын тренера Магучих Татьяны Степановой. Молодому человеку 20 лет, и он занимается легкой атлетикой.

Отношения завязались несколько лет назад. Сначала Назар и Ярослава вместе тренировались в группе и виделись практически каждый день. Когда ему исполнилось 16 лет, он позвал девушку на свидание.

Молодой человек отметил, что Ярослава очень простая в жизни и общении.

Осенью 2023 года Степанов сделал девушке предложение в Нью-Йорке (США), где они вместе выбрали обручальное кольцо. Затем он попросил руку и сердце возлюбленной у ее родителей.

Ярослава со своим возлюбленным (фото: instagram.com/rosya_dp)

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