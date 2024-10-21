Бритни Спирс "сыграла свадьбу" на фоне слухов о романе со строителем (видео)

Певица Бритни Спирс удивила словами о личной жизни. На фоне слухов о том, что ее избранник вскоре сделает ей предложение, скандальная звезда заявила, что уже "вышла замуж".

Что известно о личной жизни Спирс и с кем она сейчас встречается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто бойфренд Бритни

Певица, которая уже трижды была в браке, а каждый из ее разводов сопровождался громкими скандалами, не может пожаловаться на нехватку внимания со стороны мужчин. В прошлом году она расторгла брак с Сэмом Асгари, а теперь, по слухам, встречается с 38-летним строителем Полом Солисом. Он делал ремонт у нее дома.

И уже скоро Спирс могут сделать предложение. Как оказалось, Солис начал отношения с певицей, когда еще не развелся со своей женой. Несколько дней назад, по данным источников, мужчина все же расторг брак.

И теперь в окружении Спирс считают, что певице вот-вот сделают предложение. Близкие певицы переживают, ведь у Солиса есть криминальное прошлое, а также он якобы пользуется ее чрезмерной добротой.

"Пол взял на себя работу менеджера Бритни по социальным сетям, и теперь некоторые из его детей ( а всего их девять) живут в ее доме. Бритни закрывает на это глаза. Если кто-то не сможет отговорить ее от этого, Пол станет следующим Кевином Федерлайном, только в 10 раз хуже", - заявили источники.

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Что говорит сама Спирс

Бритни не комментирует тему новых отношений, однако на своей странице в Instagram она разместила интригующий пост. В нем она написала, что вышла замуж, но не за свою вторую половинку, а за себя.

Такое заявление она делала еще неделю назад, но затем некоторые из постов были удалены. Теперь же Спирс утверждает, что брак с самой собой стал одним из ее лучших решений.

На видео певица показала, как "празднует свадьбу". Она танцевала в белом платье и фате.

Что известно о личной жизни Бритни Спирс

В "нулевых" певица встречалась с Джастином Тимберлейком, их роман длился четыре года, однако до свадьбы так и не дошло. После этого, в 2024 году, Спирс и ее друг детства Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе. Однако уже через 55 часов их брак был аннулирован.

В этом же году звезда вышла за Кевина Федерлайна. С ним она прожила в браке три года и родила от него двух сыновей. Танцор получил опеку над детьми, после развода с ним она оказалась в психиатрической клинике.

Затем у Бритни было немало парней, однако официально связать себя узами брака, уже в третий раз, она решилась лишь в 2016 году. Ее избранником стал фитнес-тренер Сэм Асгари. С ним она развелась в 2023 году.