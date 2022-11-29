Какое молоко самое полезное: врач рассказала, где больше всего кальция и белка

В последние годы стало популярно растительное молоко. Оно содержит много полезных витаминов и минералов, но может ли оно полноценно конкурировать с животным?

О том, какое молоко полезнее всего для здоровья, читайте в материале ниже.

Какое молоко самое полезное

Растительное молоко производят из миндаля, овса, риса и ряда других продуктов. Соответственно полезные свойства зависят от растения, из которого сделали напиток. Такое молоко хоть полезно, но уступает животному.

"Коровье и козье молоко гораздо полезнее растительного. Потому что последнее содержит гораздо меньше белка. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, или кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащенного кальцием", - рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она подчеркнула, что только в соевом молоке содержится столько же белка, сколько в коровьем и козьем. Этот продукт является источником биодоступного кальция.

Врач отмечает также, что молоко должно быть в рационе, но есть определенные ограничения по его употреблению.

Детям до года не стоит давать цельное коровье молоко. Для них лучше всего грудное вскармливание. Также можно вводить в рацион адаптированные смеси.

Растительное молоко пользуется спросом у вегетарианцев и людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока. Эти напитки часто употребляются во время поста, когда нельзя употреблять животную пищу.

Что произойдет, если слишком много употреблять молока

В молоке много D-галактозы, которая может превратиться в глюкозу во время нормального обмена веществ в организме.

Избыток D-галактозы может вызвать системный окислительный стресс и в результате привести к хроническому воспалению и множеству хронических болезней.

В частности, исследования подтвердили, что употребление большого количества молока увеличивает риск остеопороза и переломов. Поэтому рекомендуют употреблять 1-2 стакана молока в сутки. Больше может привести к накоплению D-галактозы.