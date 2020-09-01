Магнітні бурі у вересні 2020: названі дати сильних метеоударів

Сильна магнітна буря очікується в кінці вересня
Магнітні бурі у вересні 2020 будуть накривати Землю не так часто, але в другій половині місяця нас чекають метеохвилювання рівня G1. Вони триватимуть два дні та можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям у метеозалежних людей, гіпертоніків, людей з хворобами серця, судин. Та й у здорової людини може просто розболітися голова.
Про дати магнітних бур повідомила лабораторія рентгенівської астрономії ФІАН. Styler же розповість вам, як уберегтися від проблем зі здоров'ям і уникнути поганого самопочуття.
Коли чекати магнітної бурі
Коливання рівня G1 очікуються 24 і 25 вересня, а незначні сплески: 2, 3, 18, 19 числа.
Магнітні бурі у вересні 2020 (скрін: tesis.lebedev.ru)
Зазначимо, що у період магнітних бур багато людей скаржаться на зміни організму, але сучасна наука ставить вплив геоштормів на людину під питання.
Як захиститися від магнітних бур і як вони впливають на організм
Багато лікарів кажуть, що у період магнітної бурі можуть виникнути проблеми зі сном, з'явитися дратівливість і нервозність. Не виключені раптові напади головного болю, а у людей з хронічними недугами може статися загострення.
Медики радять у ці дні уникати стресових ситуацій, пити розслаблюючі чаї, а перед сном можна прийняти теплу ванну з ароматичними маслами або солями.
Ще кілька порад, як захистити себе від геошторму:
Раніше ми писали, що вчені зробили відкриття про неандертальців, яке може перевернути історію.
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