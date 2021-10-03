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Магнітні бурі накриють двічі за тиждень: як уберегтися від головного болю

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Неділя 03 жовтня 2021 08:36
Магнітні бурі накриють двічі за тиждень: як уберегтися від головного болю Магнітні бурі в жовтні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю через кілька днів. Цей метеоудар буде середньої інтенсивності, але багато люлі відчують погіршення самопочуття.

Як уберегти організм від впливу магнітної бурі, і в які дні потрібно поберегти здоров'я – читайте в матеріалі нижче.

За прогнозом експертів, в найближчий тиждень очікується відразу дві магнітні бурі. Перша накриє Землю у вівторок, 5 жовтня. Друга - у неділю, 10 жовтня. Обидві бурі будуть середньої інтенсивності, четвертого рівня.

Така буря може викликати невелике погіршення здоров'я і такі симптоми:

  • Головний біль
  • Сонливість, порушення сну
  • Апатія, дратівливість, нестабільна емоційність
  • Тахікардія і скачки артеріального тиску
  • Апатія, порушення концентрації, занепад сил
  • Загострення хронічних захворювань

Магнітні бурі накриють двічі за тиждень: як уберегтися від головного болю

Магнітні бурі на початку жовтня

Як допомогти організму в дні магнітних бур

В першу чергу, варто знизити фізичне та емоційне навантаження. е варто виснажувати себе вправами в залі, відправлятися в далекі поїздки або займатися розумовою, або фізичною працею на межі своїх можливостей.

Варто дотримуватися розпорядку дня, повноцінно висипатися і робити вранці зарядку.

Підбадьоритися вранці допоможе контрастний душ, а ввечері допоможе розслабитися – ванна з аромамаслами та травами.

З раціону варто виключити гостру, солону, шкідливу їжу та алкоголь. Каву і чай потрібно вживати в помірних кількостях і віддавати перевагу напоям з травами, морсів і компотів.

Бажано погуляти на свіжому повітрі, але уникати попадання прямих сонячних променів. Якщо є можливість провести цей день за містом – то варто її використовувати.

Не варто вплутуватися в з'ясування відносини, сварки та конфлікти.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, уникати перенапруги та тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар магнітних бур на жовтень 2021 року.

А також ми розповідали про те, як допомогти своєму організму впоратися з різкими перепадами погоди.

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