Магнітні бурі накриють двічі за тиждень: як уберегтися від головного болю

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю через кілька днів. Цей метеоудар буде середньої інтенсивності, але багато люлі відчують погіршення самопочуття.

Як уберегти організм від впливу магнітної бурі, і в які дні потрібно поберегти здоров'я – читайте в матеріалі нижче.

За прогнозом експертів, в найближчий тиждень очікується відразу дві магнітні бурі. Перша накриє Землю у вівторок, 5 жовтня. Друга - у неділю, 10 жовтня. Обидві бурі будуть середньої інтенсивності, четвертого рівня.

Така буря може викликати невелике погіршення здоров'я і такі симптоми:

Головний біль

Сонливість, порушення сну

Апатія, дратівливість, нестабільна емоційність

Тахікардія і скачки артеріального тиску

Апатія, порушення концентрації, занепад сил

Загострення хронічних захворювань

Магнітні бурі на початку жовтня

Як допомогти організму в дні магнітних бур

В першу чергу, варто знизити фізичне та емоційне навантаження. е варто виснажувати себе вправами в залі, відправлятися в далекі поїздки або займатися розумовою, або фізичною працею на межі своїх можливостей.

Варто дотримуватися розпорядку дня, повноцінно висипатися і робити вранці зарядку.

Підбадьоритися вранці допоможе контрастний душ, а ввечері допоможе розслабитися – ванна з аромамаслами та травами.

З раціону варто виключити гостру, солону, шкідливу їжу та алкоголь. Каву і чай потрібно вживати в помірних кількостях і віддавати перевагу напоям з травами, морсів і компотів.

Бажано погуляти на свіжому повітрі, але уникати попадання прямих сонячних променів. Якщо є можливість провести цей день за містом – то варто її використовувати.

Не варто вплутуватися в з'ясування відносини, сварки та конфлікти.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, уникати перенапруги та тримати під руками необхідні ліки.