Магнитные бури накроют дважды за неделю: как уберечься от головной боли
Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю через несколько дней. Этот метеоудар будет средней интенсивности, но многие люли почувствуют ухудшение самочувствия.
Как уберечь организм от воздействия магнитной бури, и в какие дни нужно поберечь здоровье – читайте в материале ниже.
По прогнозу экспертов, в ближайшую неделю ожидается сразу две магнитные бури. Первая накроет Землю во вторник, 5 октября. Вторая – в воскресенье, 10 октября. Обе бури будут средней интенсивности, четвертого уровня.
Такая буря может вызвать небольшое ухудшение здоровья и такие симптомы:
- Головная боль
- Сонливость, нарушение сна
- Апатия, раздражительность, нестабильная эмоциональность
- Тахикардия и скачки артериального давления
- Апатия, нарушение концентрации, упадок сил
- Обострение хронических заболеваний
Магнитные бури в начале октября
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В первую очередь, стоит снизить физическую и эмоциональную нагрузку. е стоит изнурять себя упражнениями в зале, отправляться в дальние поездки или заниматься умственным, или физическим трудом на пределе своих возможностей.
Стоит соблюдать распорядок дня, полноценно высыпаться и делать по утрам зарядку.
Взбодриться утром поможет контрастный душ, а вечером поможет расслабиться – ванна с аромамаслами и травами.
Из рациона стоит исключить острую, соленую, вредную пищу и алкоголь. Кофе и чай нужно употреблять в умеренных количествах и отдавать предпочтение напиткам с травами, морсам и компотам.
Желательно погулять на свежем воздухе, но избегать попадания прямых солнечных лучей. Если есть возможность провести этот день за городом – то стоит ее использовать.
Не стоит ввязываться в выяснение отношения, ссоры и конфликты.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, избегать перенапряжения и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021 года.
А также мы рассказывали о том, как помочь своему организму справиться с резкими перепадами погоды.