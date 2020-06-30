ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Магнітні бурі у липні: названа дата потужного геошторму

STYLERЖиття    30.06.2020 - 18:07
Магнітні бурі у липні: названа дата потужного геошторму
Магнітні бурі у липні 2020 (Фото: pixabay.com)

У липні очікується кілька магнітних бур поспіль

Магнітні бурі у липні 2020 року доставлять масу неприємностей метеочутливим людям. В середині літа очікується кілька сильних геоштормів, які будуть йти один за іншим. Така ситуація може сильно вплинути на самопочуття людей, погіршення можуть проявитися навіть у тих, хто не схильний до метеочутливості.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближчий такий спалах відбудеться в суботу, 4 липня. Однак після нього очікується відразу дві спалахи – 6 і 7 липня. Це означає, що магнітосфера буде збудженою з 4 по 7 липня. Сама магнітна буря за даними фахівців сильною не буде, але така тривалість може сильно вплинути на самопочуття людей.

У дні магнітних бур варто повноцінно харчуватися, висипатися і більше гуляти на свіжому повітрі. Рекомендується знизити фізичне навантаження і відмовитися від вживання алкоголю і важкої їжі. Кількість води у раціоні краще збільшити, а каву – звести до мінімуму.

Метеозалежним людям з хронічними захворюваннями, а також літнім людям рекомендується проконсультуватися з лікарем і тримати під руками всі необхідні ліки.

Раніше ми писали про те, що медики дали ефективні поради про те, як харчуватися під час магнітних бур, щоб знизити дискомфорт організму.

А також ми розповідали про те, що кардіолог повідомила, як назавжди позбутися від метеозалежності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України медикимагнитная буря
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся