Магнітні бурі у липні: названа дата потужного геошторму

Магнітні бурі у липні 2020 (Фото: pixabay.com)

У липні очікується кілька магнітних бур поспіль

Магнітні бурі у липні 2020 року доставлять масу неприємностей метеочутливим людям. В середині літа очікується кілька сильних геоштормів, які будуть йти один за іншим. Така ситуація може сильно вплинути на самопочуття людей, погіршення можуть проявитися навіть у тих, хто не схильний до метеочутливості.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближчий такий спалах відбудеться в суботу, 4 липня. Однак після нього очікується відразу дві спалахи – 6 і 7 липня. Це означає, що магнітосфера буде збудженою з 4 по 7 липня. Сама магнітна буря за даними фахівців сильною не буде, але така тривалість може сильно вплинути на самопочуття людей.

У дні магнітних бур варто повноцінно харчуватися, висипатися і більше гуляти на свіжому повітрі. Рекомендується знизити фізичне навантаження і відмовитися від вживання алкоголю і важкої їжі. Кількість води у раціоні краще збільшити, а каву – звести до мінімуму.

Метеозалежним людям з хронічними захворюваннями, а також літнім людям рекомендується проконсультуватися з лікарем і тримати під руками всі необхідні ліки.

Раніше ми писали про те, що медики дали ефективні поради про те, як харчуватися під час магнітних бур, щоб знизити дискомфорт організму.

А також ми розповідали про те, що кардіолог повідомила, як назавжди позбутися від метеозалежності.

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Автор: Styler