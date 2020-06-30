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Магнитные бури в июле: названа дата мощного геошторма

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 18:07
Магнитные бури в июле: названа дата мощного геошторма
Магнитные бури в июле 2020 (Фото: pixabay.com)

В июле ожидается несколько магнитных бурь подряд

Магнитные бури в июле 2020 года доставят массу неприятностей метеочувствительным людям. В середине лета ожидается несколько сильных геоштормов, которые будут идти один за другим. Такая ситуация может сильно повлиять на самочувствие людей, ухудшения могут проявиться даже у тех, кто не склонен к метеочувствительности.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайшая такая вспышка произойдет в субботу, 4 июля. Однако после нее ожидается сразу две вспышки – 6 и 7 июля. Это значит, что магнитосфера будет возбужденной с 4 по 7 июля. Сама магнитная буря по данным специалистов сильной не будет, но такая продолжительность может сильно повлиять на самочувствие людей.

В дни магнитных бурь стоит полноценно питаться, высыпаться и побольше гулять на свежем воздухе. Рекомендуется снизить физическую нагрузку и отказаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи. Количество воды в рационе лучше увеличить, а кофе – свести к минимуму.

Метеозависимым людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым людям рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом и держать под руками все необходимые лекарства.

Ранее мы писали о том, что медики дали эффективные советы о том, как питаться во время магнитных бурь, чтобы снизить дискомфорт организма.

А также мы рассказывали о том, что кардиолог сообщила, как навсегда избавиться от метеозависимости.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины медикимагнитная буря
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