Простое 2-минутное упражнение перед сном снимет стресс и улучшит сон

Многие люди не могут ночью нормально спать из-за стресса и тревоги. Однако один человек поделился своим советом для хороших сновидений, делая только одну вещь перед сном.

Об упражнении для улучшения сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram массажиста Джеймса Мура.

Какое упражнение нужно сделать для улучшения сна

На видео Джеймс показал, как лежит на своей кровати, его голова свисает с края.

"Начните делать это упражнение в течение 2 минут перед сном, и вы улучшите сон, уменьшите стресс и беспокойство, уменьшатся головные боли, заложенность ушных пазух, боли в шее и двойной подбородок", - написал он.

Опустите с кровати голову вниз и совершите несколько движений. Повторяйте 2 минуты.

Он объяснил, что перевернутое положение помогает выровнять голову и позвоночник благодаря силе тяжести, уменьшает давление на мышцы и нервы и способствует лучшему кровотоку, что является ключевым для уменьшения боли в шее.

Свесив голову в этом перевернутом положении, гравитация работает, чтобы выровнять голову и позвоночник, снимая давление с мышц и нервов, уменьшая боль в шее матки. Увеличение кровотока также является большим преимуществом.