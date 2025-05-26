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Магнитные бури уже на пороге: расписание по дням и советы, как не слетать с катушек

Понедельник 26 мая 2025 07:00
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Магнитные бури уже на пороге: расписание по дням и советы, как не слетать с катушек Магнитные бури в конце мая охватят планету (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в конце мая могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также возможны нарушения работы средств связи и электротехники, поскольку ученые прогнозируют мощный геошторм уже через несколько дней.

Что стоит знать о магнитных бурях в последнюю неделю мая и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

Понедельник, 26 мая

По данным Space Weather Center, и NOAA, последний понедельник мая принесет спокойную геомагнитную погоду, ожидается Кр-2, что соответствует слабой магнитной буре.

Вторник, 27 мая

Геомагнитная ситуация прогнозируется умеренной - возможно небольшое увеличение до Кр-3.

Среда, 28 мая

По прогнозам ученых, ожидается резкое увеличение геомагнитной активности. Ожидается Кр-5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.

Четверг, 29 мая

Геомагнитная активность еще увеличится, до Кр-6, что также соответствует магнитной буре красного уровня. Ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете. Также возможно нарушение работы средств связи.

Пятница, 30 мая - Суббота, 31 мая

По прогнозам ученых, геомагнитная активность будет умеренной, на уровне Кр-4. Такие колебания ощущают метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы, пожилые люди.

Стоит отметить, что солнечная активность изменчива и показатели могут меняться даже в течение суток. Поэтому ученые советуют следить за прогнозами и обновлениями.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь в верхних слоях атмосферы возрастает электромагнитная активность, что может влиять как на технику (связь, GPS, электросети), так и на живые организмы - в частности на человека.

Как магнитные бури влияют на людей

Все магнитные бури выше Кр-4 могут быть ощутимыми для человека. Умеренные бури чаще всего ощутимы для людей с хроническими заболеваниями, гипертоников, метеозависимых, беременных, маленьких детей и пожилых людей.

Наиболее частые симптомы:

  • головная боль, головокружение, мигрень
  • скачки артериального давления
  • сонливость, бессонница
  • раздражительность, апатия
  • быстрая утомляемость
  • снижение концентрации и работоспособности
  • перепады настроения
  • депрессивные состояния
  • обострение хронических состояний

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Врачи дают общие рекомендации и советуют избегать нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и больше отдыхать.

Снизить влияние также поможет:

  • Полноценный сон (не менее 7-9 часов в сутки, засыпать до 23:00)
  • Пить много чистой воды
  • Ограничить употребление кофе, алкоголя, вредной пищи
  • Снизить физическую нагрузку
  • Избегать стрессов, психоэмоциональных нагрузок, ссор
  • Гулять на свежем воздухе
  • Проветривать помещение дважды в день
  • Ограничить использование гаджетов за 2 часа до сна

Людям с хроническими заболеваниями нужно следить за давлением и общим самочувствием. Если самочувствие ухудшается - стоит обратиться к врачам за помощью.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory

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