Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю

Когда будут магнитные бури

По прогнозам экспертов, в ближайшие дни ожидается несколько магнитных бурь.

6 января - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

7 января - слабая магнитная буря

8 января - слабая магнитная буря

9 января - слабая магнитная буря

10 января - умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Ухудшение самочувствия может быть у метеочувствительных людей.

11 января - магнитная буря красного уровня, К-индекса 5

12 января - магнитная буря красного уровня К-индекса 5

Магнитные бури с уровнем от К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые способны влиять на здоровье человека. Они вызывают головные боли, слабость, сонливость, снижение работоспособности.

Также такие бури могут вызвать сбой в работе источников связи: спутников, GPRS, мобильной и радио связи.

Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. На Солнце происходят взрывы и вспышки ежедневно и часть из них может влиять на магнитосферу Земли.

Почему возникает магнитная буря

Ежедневные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большой части заряженных частиц энергии (протонов и электронов). Они обладают способностью быстро двигаться в пространстве и достигать атмосферы Земли.

После этого происходит взаимодействие с магнитным полем нашей планеты и поэтому возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Как может влиять магнитная буря на человека

Слабые магнитные бури человек почти не чувствует, умеренные бури - способны почувствовать люди, которые более чувствительны к изменениям погоды и магнитным колебаниям.

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле. Они вызывают ухудшение самочувствия и влияют на связь.

Самые частые проблемы:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Сонливость

Тошнота

Снижение работоспособности и концентрации

Быстрая усталость

Агрессивность, раздражительность, тревожность

Перепады настроения

Апатия, депрессивные состояния

Боль в мышцах

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Немало исследований за последние годы подтвердили, что магнитные бури способны влиять на самочувствие человека. В такие дни люди чаще обращаются к врачам и жалуются на плохое самочувствие.

Одно из исследований показало, что магнитная буря способна повлиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызвать нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.

Как защитить организм

Общие рекомендации врачей на дни магнитных бурь очень просты: соблюдать нормальный режим дня, больше отдыхать, пить достаточно воды, дышать свежим воздухом.

Стоит ограничить количество кофе и энергетиков, алкоголя, вредной пищи. Также вечером стоит отложить гаджеты и отдохнуть в спокойной атмосфере.

Если самочувствие ухудшается, стоит обратиться к врачу за консультацией.