Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень

Початок січня принесе магнітні бурі помірної потужності, а також бурі червоного рівня. Такі бурі можуть викликати головні болі та погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Коли очікують магнітні бурі у найближчий тиждень, з 6 по 12 січня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
За прогнозами експертів, найближчими днями очікується декілька магнітних бур.
6 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5
7 січня - слабка магнітна буря
8 січня - слабка магнітна буря
9 січня - слабка магнітна буря
10 січня - помірна магнітна буря, К-індекс 4. Погіршення самопочуття може бути у метеочутливих людей.
11 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індексу 5
12 січня - магнітна буря червоного рівня К-індексу 5
Магнітні бурі з рівнем від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які здатні впливати на здоров'я людини. Вони викликають головні болі, слабкість, сонливість, зниження працездатності.
Також такі бурі можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку: супутників, GPRS, мобільного та радіо зв'язку.
Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися до декількох разів на добу. На Сонці відбуваються вибухи та спалахи щоденно і частина з них може впливати на магнітосферу Землі.
Щоденні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої частини заряджених частинок енергії (протонів та електронів). Вони мають здатність швидко рухатися у просторі та досягати атмосфери Землі.
Після цього вникає взаємодія з магнітним полем нашої планети й через це виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.
Слабкі магнітні бурі людина майже не відчуває, помірні бурі - здатні відчути люди, які більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань.
Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі. Вони викликають погіршення самопочуття та впливають на зв'язок.
Найчастіші проблеми:
Чимало досліджень за останні роки підтвердили, що магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. У такі дні люди частіше звертаються до лікарів та скаржаться на погане самопочуття.
Одне з досліджень показало, що магнітна буря здатна вплинути на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.
Загальні рекомендації лікарів на дні магнітних бур дуже прості: дотримуватися нормального режиму дня, більше відпочивати, пити достатньо води, дихати свіжим повітрям.
Варто обмежити кількість кави та енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі. Також ввечері варто відкласти гаджети та відпочити в спокійні атмосфері.
Якщо самопочуття погіршується, варто звернутися до лікаря за консультацією.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA, Інститут геофізики НАН України, Космічний прогноз Лабораторії сонячної астрономії (NASA), Meteoagent.