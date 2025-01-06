Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень

Коли будуть магнітні бурі

За прогнозами експертів, найближчими днями очікується декілька магнітних бур.

6 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

7 січня - слабка магнітна буря

8 січня - слабка магнітна буря

9 січня - слабка магнітна буря

10 січня - помірна магнітна буря, К-індекс 4. Погіршення самопочуття може бути у метеочутливих людей.

11 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індексу 5

12 січня - магнітна буря червоного рівня К-індексу 5

Магнітні бурі з рівнем від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які здатні впливати на здоров'я людини. Вони викликають головні болі, слабкість, сонливість, зниження працездатності.

Також такі бурі можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку: супутників, GPRS, мобільного та радіо зв'язку.

Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися до декількох разів на добу. На Сонці відбуваються вибухи та спалахи щоденно і частина з них може впливати на магнітосферу Землі.

Чому виникає магнітна буря

Щоденні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої частини заряджених частинок енергії (протонів та електронів). Вони мають здатність швидко рухатися у просторі та досягати атмосфери Землі.

Після цього вникає взаємодія з магнітним полем нашої планети й через це виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Як може впливати магнітна буря на людину

Слабкі магнітні бурі людина майже не відчуває, помірні бурі - здатні відчути люди, які більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань.

Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі. Вони викликають погіршення самопочуття та впливають на зв'язок.

Найчастіші проблеми:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Сонливість

Нудота

Зниження працездатності та концентрації

Швидка втома

Агресивність, дратівливість, тривожність

Перепади настрою

Апатія, депресивні стани

Біль у м'язах

Проблеми з серцево-судинною системою

Чимало досліджень за останні роки підтвердили, що магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. У такі дні люди частіше звертаються до лікарів та скаржаться на погане самопочуття.

Одне з досліджень показало, що магнітна буря здатна вплинути на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.

Як захистити організм

Загальні рекомендації лікарів на дні магнітних бур дуже прості: дотримуватися нормального режиму дня, більше відпочивати, пити достатньо води, дихати свіжим повітрям.

Варто обмежити кількість кави та енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі. Також ввечері варто відкласти гаджети та відпочити в спокійні атмосфері.

Якщо самопочуття погіршується, варто звернутися до лікаря за консультацією.