Магнитные бури в Украине: когда будет "штормить" с 10 по 15 марта

Понедельник начнется с магнитной бури красного уровня и в целом неделя, по словам ученых, будет неспокойной. Такие магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей, а еще - сбой работе радио и электроаппаратуры.
Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе, с 10 по 15 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы способны быстро перемещаться, в том числе и в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое специалисты называют магнитными или солнечными бурями.
Мощность бури зависит от многих факторов и ученые наблюдают круглосуточно за деятельностью Солнца. Все бури от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые имеют влияние на жизнедеятельность человека. Более слабые бури могут чувствовать метеочувствительные люди.
Ученые провели немало исследований, которые доказали, что магнитные бури способны влиять на самочувствие и здоровье человека. Чем сильнее буря - тем могут быть более неприятные последствия. Буря может вызвать как легкое недомогание, так и более серьезные проблемы со здоровьем.
Самые частые жалобы:
После мощной 7-балльной бури на выходных, напряженность начнет спадать, однако в ближайшие дни стоит поберечь здоровье.
По данным NOAA Space Weather Prediction Center, NASA OMNIWeb и Space Weather Live, прогноз ученых таков:
10 марта - К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно небольшое ухудшение самочувствия, головные боли, усталость.
11 марта - активность немного снизится, ожидается К-индекс 4, что соответствует умеренной магнитной буре.
12 марта - активность снова начнет повышаться и достигнет К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.
13 марта - уровень солнечной активности от К-индекс 5 до К-индекс 6, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.
14 марта - уровень активности неизменен и будет держаться на показателях К-индекс 5-6. Возможно ухудшение самочувствия.
15 марта - активность начнет постепенно снижаться, ожидается К-индекс 5 с возможным снижением во второй половине дня. Возможно недомогание.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность постоянно меняется и данные могут меняться даже в течение суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями от ученых.
Самое главное, по словам врачей, это - умеренность. Не стоит перегружать себя физически, психологически, эмоционально, не рекомендуется употреблять вредную пищу, переедать, употреблять алкоголь и пить много кофе.
Нужно придерживаться нормального распорядка дня, полноценно высыпаться, сбалансировано питаться, пить достаточно воды и гулять на свежем воздухе.
Также рекомендуется проветривать помещение, избегать стрессов, больше отдыхать.
При ухудшении самочувствия - обращаться за помощью врачей.
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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.