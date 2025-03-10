Магнитные бури в Украине: когда будет "штормить" с 10 по 15 марта

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы способны быстро перемещаться, в том числе и в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое специалисты называют магнитными или солнечными бурями.

Мощность бури зависит от многих факторов и ученые наблюдают круглосуточно за деятельностью Солнца. Все бури от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые имеют влияние на жизнедеятельность человека. Более слабые бури могут чувствовать метеочувствительные люди.

Какие проблемы со здоровьем вызывают магнитные бури

Ученые провели немало исследований, которые доказали, что магнитные бури способны влиять на самочувствие и здоровье человека. Чем сильнее буря - тем могут быть более неприятные последствия. Буря может вызвать как легкое недомогание, так и более серьезные проблемы со здоровьем.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Тошнота

Слабость

Сонливость днем

Бессонница ночью

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Перепады настроения (подавленное настроение)

Депрессивные состояния

Раздражение и агрессия

Проблемы с давлением и в целом - с сердечно-сосудистой системой

Обострение хронических болезней

Когда ожидаются магнитные бури с 10 по 15 марта

После мощной 7-балльной бури на выходных, напряженность начнет спадать, однако в ближайшие дни стоит поберечь здоровье.

По данным NOAA Space Weather Prediction Center, NASA OMNIWeb и Space Weather Live, прогноз ученых таков:

10 марта - К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно небольшое ухудшение самочувствия, головные боли, усталость.

11 марта - активность немного снизится, ожидается К-индекс 4, что соответствует умеренной магнитной буре.

12 марта - активность снова начнет повышаться и достигнет К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.

13 марта - уровень солнечной активности от К-индекс 5 до К-индекс 6, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.

14 марта - уровень активности неизменен и будет держаться на показателях К-индекс 5-6. Возможно ухудшение самочувствия.

15 марта - активность начнет постепенно снижаться, ожидается К-индекс 5 с возможным снижением во второй половине дня. Возможно недомогание.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность постоянно меняется и данные могут меняться даже в течение суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями от ученых.

Как уберечь организм во время магнитных бурь

Самое главное, по словам врачей, это - умеренность. Не стоит перегружать себя физически, психологически, эмоционально, не рекомендуется употреблять вредную пищу, переедать, употреблять алкоголь и пить много кофе.

Нужно придерживаться нормального распорядка дня, полноценно высыпаться, сбалансировано питаться, пить достаточно воды и гулять на свежем воздухе.

Также рекомендуется проветривать помещение, избегать стрессов, больше отдыхать.

При ухудшении самочувствия - обращаться за помощью врачей.

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