Магнітні бурі в Україні: коли буде "штормити" с 10 по 15 березня

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці стаються спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки здатні швидко переміщатися, зокрема, і в сторону Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке фахівці називають магнітними або сонячними бурями.

Потужність бурі залежить від багатьох факторів і вчені спостерігають цілодобово за діяльністю Сонця. Усі бурі від К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які мають вплив на життєдіяльність людини. Більш слабкі бурі можуть відчувати метеочутливі люди.

Які проблеми зі здоров'ям викликають магнітні бурі

Вчені провели чимало досліджень, які довели, що магнітні бурі здатні впливати на самопочуття та здоров'я людини. Чим сильніша буря - тим можуть бути неприємніші наслідки. Буря може викликати як легке нездужання, так і більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Нудота

Слабкість

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Перепади настрою (пригнічений настрій)

Депресивні стани

Роздратування та агресія

Проблеми з тиском та загалом - з серцево-судинною системою

Загострення хронічних хвороб

Коли очікуються магнітні бурі з 10 по 15 березня

Після потужної 7-бальної бурі на вихідних, напруженість почне спадати, однак найближчими днями варто поберегти здоров'я.

За даними NOAA Space Weather Prediction Center, NASA OMNIWeb та Space Weather Live, прогноз вчених такий:

10 березня - К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливе невелике погіршення самопочуття, головні болі, втома.

11 березня - активність трохи знизиться, очікується К-індекс 4, що відповідає помірній магнітній бурі.

12 березня - активність знову почне підвищуватися і досягне К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливо погіршення самопочуття.

13 березня - рівень сонячної активності від К-індекс 5 до К-індекс 6, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливо погіршення самопочуття.

14 березня - рівень активності незмінний і буде триматися на показниках К-індекс 5-6. Можливо погіршення самопочуття.

15 березня - активність почне поступово знижуватися, очікується К-індекс 5 з можливим зниженням у другій половині дня. Можливе нездужання.

Варто зазначити, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність постійно змінюється і дані можуть змінюватися навіть протягом однієї доби. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями від вчених.

Як вберегти організм під час магнітних бур

Найголовніше, за словами лікарів, це - помірність. Не варто перевантажувати себе фізично, психологічно, емоційно, не рекомендується вживати шкідливу їжу, переїдати, вживати алкоголь та пити багато кави.

Потрібно дотримуватися нормального розпорядку дня, повноцінно висипатися, збалансовано харчуватися, пити достатньо води та гуляти на свіжому повітрі.

Також рекомендується провітрювати приміщення, уникати стресів, більше відпочивати.

При погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою лікарів.

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